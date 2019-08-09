Футбол
40-летний Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке ГерманииSports.ru вчера в 16:58
"Вердер" разгромил "Атлас Дельменхорст" в матче 1-го раунда Кубка Германии (6:1). Нападающий бременской команды Клаудио Писарро забил два мяча. Перуанец стал самым возрастным игроком (40 лет, 10 месяцев и 7 дней) в истории турнира, кому удалось сделать дубль.
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40-летний нападающий «Вердера» Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии
Sport24.ruвчера в 18:22
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