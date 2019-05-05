Футбол
40-летний Писарро обновил рекорд самого возрастного гола в БундеслигеSport24.ru вчера в 22:55
Автором второго гола хозяев стал Клаудио Писарро. Это позволило ему обновить рекорд самого возрастного гола в Бундеслиге. В момент забитого мяча форварду было 40 лет и 213 дней.
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