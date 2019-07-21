В январе 2018-го Пакьяо победил американца Эдриена Бронера, защитив титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. В июле 2018-го он завоевал пояс, одержав победу над аргентинцем Лукасом Матиссе нокаутом. Победа над Турманом стала 62-й в карьере Пакьяо.

40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира

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