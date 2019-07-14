Общество
3% взрослого населения России не могут выехать за рубеж из-за долговНовый День 00:55
3 млн 429 тысяч россиян не могут выехать за границу из-за долгов, что составляет 3% взрослого населения РФ. С начала года число невыездных должников выросло почти на треть. Такие данные предоставила Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.ТАССвчера в 09:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 06:02, Вашингтон
Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы «Везет» и пойдет в регионы
В ближайшие три года компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах, сообщила пресс-служба «Яндекса» в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:14
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму
Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
Налоговая арестовала счета «Синергии»
ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Арсенал оружия для наемников в Донбассе конфисковали в Италии
Полиция Турина проинформировала о том, что в ходе операции в нескольких городах севера Италии спецподразделения полиции захватили обширный арсенал оружия у представителей ультраправых организаций.
Обновлено в 04:52
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Футбол
Дмитрий Комбаров: «Сделали акцент на том, чтобы выключить Фернандеса»
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, которые перевозили детей.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье
В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
Обновлено в 05:17
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Синоптики пообещали потепление в Москве с середины июля
С 15 июля в Москве ожидается потепление, об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда
Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
СК начал проверку обстоятельств крушения вертолета в Подмосковье
Следователи начали доследственную проверку обстоятельств жесткой посадки частного вертолета Robinson в районе Солнечногорска Московской области.
Обновлено вчера в 14:24
Здоровье
Ликвидирован очаг менингококковой инфекции в Новосибирске
Для обсуждения вопросов, связанных с инфекцией, была созвана пресс-конференция, где сообщили всего о 12 пациентах, находившихся под наблюдением.
Обновлено в 05:52
Политика
Армения вошла в десятку самых «замусоренных» стран мира
В тройку лидеров стран, производящих больше всего мусора на душу населения, вошли Канада (36 тонн), Болгария (26,7 тонн) и США (26 тонн).
Обновлено в 04:51
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Трехлетний москвич более 10 часов просидел с телами умерших родителей
В Москве трехлетний мальчик более десяти часов находился в одной квартире со своими скончавшимися родителям, сообщает РЕН-ТВ.
Обновлено в 05:27
Футбол
Сутормин дебютировал за «Зенит» в матче с «Тамбовом»
«Зенит» принимает «Тамбов» (2:1, второй тайм) в рамках 1-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь Анну
На днях 2-летняя наследница артистки отпраздновала свой очередной день рождения, а звездная мать посвятила ей трогательный и откровенный пост в Instagram.Юлия Савичева не раз признавалась, что после появления на свет дочери ее жизнь полностью изменилась.
Обновлено в 00:49
Общество
Черный список приемных родителей может появиться в России
В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей.
Обновлено в 03:31
Транспорт
Три экипажа ГИБДД работают на Малышевском мосту и в его окрестностях
Облегчить затруднения дорожного движения поможет только соблюдение правил дорожного движения, рассказали порталу Е1 в ГИБДД по Екатеринбургу.
Обновлено в 03:42
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34