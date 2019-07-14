Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

3 млн 429 тысяч россиян не могут выехать за границу из-за долгов, что составляет 3% взрослого населения РФ. С начала года число невыездных должников выросло почти на треть. Такие данные предоставила Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

3% взрослого населения России не могут выехать за рубеж из-за долгов

Экономика «Яндекс.Такси» купит активы «Везет» и пойдет в регионы В ближайшие три года компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах, сообщила пресс-служба «Яндекса» в понедельник, 15 июля.

Наука На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».

Шоу-бизнес Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Армия и оружие Арсенал оружия для наемников в Донбассе конфисковали в Италии Полиция Турина проинформировала о том, что в ходе операции в нескольких городах севера Италии спецподразделения полиции захватили обширный арсенал оружия у представителей ультраправых организаций.

Происшествия Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, которые перевозили детей.

Происшествия Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.

Кино Новым агентом 007 стала темнокожая актриса В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Общество Синоптики пообещали потепление в Москве с середины июля С 15 июля в Москве ожидается потепление, об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.

Общество В России начали маркировать молочную продукцию С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.

Происшествия СК начал проверку обстоятельств крушения вертолета в Подмосковье Следователи начали доследственную проверку обстоятельств жесткой посадки частного вертолета Robinson в районе Солнечногорска Московской области.

Здоровье Ликвидирован очаг менингококковой инфекции в Новосибирске Для обсуждения вопросов, связанных с инфекцией, была созвана пресс-конференция, где сообщили всего о 12 пациентах, находившихся под наблюдением.

Политика Армения вошла в десятку самых «замусоренных» стран мира В тройку лидеров стран, производящих больше всего мусора на душу населения, вошли Канада (36 тонн), Болгария (26,7 тонн) и США (26 тонн).

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Происшествия Трехлетний москвич более 10 часов просидел с телами умерших родителей В Москве трехлетний мальчик более десяти часов находился в одной квартире со своими скончавшимися родителям, сообщает РЕН-ТВ.

Шоу-бизнес Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь Анну На днях 2-летняя наследница артистки отпраздновала свой очередной день рождения, а звездная мать посвятила ей трогательный и откровенный пост в Instagram.Юлия Савичева не раз признавалась, что после появления на свет дочери ее жизнь полностью изменилась.

Общество Черный список приемных родителей может появиться в России В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей.

Транспорт Три экипажа ГИБДД работают на Малышевском мосту и в его окрестностях Облегчить затруднения дорожного движения поможет только соблюдение правил дорожного движения, рассказали порталу Е1 в ГИБДД по Екатеринбургу.