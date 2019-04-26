Экономика
3 млн россиян не смогут выехать за границу на майские праздникиТелеканал Санкт-Петербург вчера в 21:35
В ФССП отмечают, что к увеличению количества должников приводит интенсивный рост закредитованности общества. Довольно много и тех, кто задолжал за квартплату. Ограничение в пересечении границы приставы считают самым действенным методом воздействия на должников.
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