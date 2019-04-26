Экономика

3 млн россиян не смогут выехать за границу на майские праздникиТелеканал Санкт-Петербург вчера в 21:35

В ФССП отмечают, что к увеличению количества должников приводит интенсивный рост закредитованности общества. Довольно много и тех, кто задолжал за квартплату. Ограничение в пересечении границы приставы считают самым действенным методом воздействия на должников.
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Приставы запретят 3 млн россиян выезжать из страны на майские праздники

РБК02:30

Трем миллионам россиян запретят выезд за границу в мае за неуплату долгов

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Три миллиона россиян на майские праздники останутся дома из‐за долгов

Телеканал 360°вчера в 18:32

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RT на русскомвчера в 20:11

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ТАССвчера в 20:04

СМИ назвали число невыездных россиян-должников

Газета.Ruвчера в 20:23

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Известиявчера в 18:38
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В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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Новая форма жизни: Креветка с Нибиру найдена на Земле

Научные деятели заявили о том, что новый экземпляр жизни нашли на Земле.
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Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
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Звезда «Склифосовского» попала в реанимацию в тяжелом состоянии

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Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Петербурге экс-полицейского «закрыли» на 14 лет за разбой и убийство

Расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ, длилось с 2013 года. Вердикт городской суд вынес в пятницу.
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Происшествия

Глава отдела ФСБ арестован на два месяца по делу о взяточничестве

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Общество

Синоптики не исключили грозу в Пасхальную ночь

Кратковременные дожди прогнозируются в Москве в ночь на 28 апреля, не исключены грозы. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос» 26 апреля.
Обновлено в 06:37
Авто

Toyota намекнула на новый хэтчбек Glanza

Сегодня Toyota опубликовала первый видео-тизер нового хэтчбека и назвала его имя - Toyota Glanza.
Обновлено в 07:36
Экономика

Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед Россией

Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 06:01
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

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Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Обновлено в 06:47
Общество

PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов

Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
Обновлено в 06:59
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СК назвал возможную причину экстренной посадки самолета в Красноярске

Обновлено в 07:26
Экономика

У дорожных камер зафиксированы нарушения

В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол

«Реал» уверен в подписании Погба и Азара этим летом

Руководство мадридского «Реала» уверено, что летом к команде присоединятся французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар.
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Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.
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Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

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Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

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В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»

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