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38-летний Крауч объявил о завершении карьерыSoccer.ru 06:12
Двухметровый нападающий Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте. Если бы в 17 лет я от вас услышал, что я сыграю на чемпионатах мира, дойду до финала Лиги чемпионов, выиграю Кубок Англии и забью 100 голов в Премьер-Лиге, я бы вам не поверил.
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Медведев одобрил снижение НДС на ягоды до 10%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал решение снизить НДС с 20% до 10% на ягоды, фрукты и орехи.
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В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
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Ученые рассказали о симптомах перед внезапной остановкой сердца
Ученые проанализировали данные Финского генетического исследования аритмических событий и пришли к выводу, что уход из жизни из-за внезапной остановки сердца нередко связан с так называемыми тихими сердечными приступами, которые происходят в раннем возрасте и часто остаются незамеченными самими пациентами.
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Авто
Новый Kia Sorento испытывают на Нюрбургринге
Компания KIA приступила к очередному этапу дорожных испытаний кроссовера Sorento нового поколения.
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Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
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В Сети появился снимок юного Галкина с Пугачевой и Орбакайте
На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появился снимок, на котором можно увидеть молодого телеведущего Максима Галкина.
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Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
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Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
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Названы самые частые жалобы туристов в Крыму
Обновлено в 07:05
Экономика
Крупнейший акционер компании Thomas Cook готов ее спасти
В обмен на контрольный пакет акций Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook сообщила, что ведет переговоры со своим крупнейшим акционером Fosun Tourism Group и банками-кредиторами о новом крупном пакете инвестиций в рамках рекапитализации.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Васильевскую насосную станцию
Вооруженные формирования Украины днем обстреляли район Васильевской насосной станции под Ясиноватой, персонал в укрытии.
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В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
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Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
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Дарья Повереннова приручила в Индии бурундука
Популярная актриса Дарья Повереннова отдыхает в Индии. Но отпуск звезда проводит с пользой для души, ума и тела.
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Происшествия
Спецкора «Новой газеты» Илью Азара оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в марше в поддержку Голунова 12 июня
Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей муниципального депутата, спецкора "Новой газеты" Илью Азара за участие в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня.
Обновлено в 08:31
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.
Обновлено в 07:31
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
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Чемпионат мира по водным видам спорта стартует 12 июля в Южной Корее
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Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
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Москва выплатит оставшуюся задолженность перед Советом Европы
Россия погасит оставшуюся задолженность перед Советом Европы за 2017-2018 годы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:55
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Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
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Удар молнии убил женщину в Челябинской области
Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
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Малахов раскритиковал скандальную передачу Малышевой «Жить здорово»
Бывший телеведущий и писатель Геннадий Малахов раскритиковал передачу скандальную передачу Елены Малышевой "Жить здорово".
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«Краснодар» может купить полузащитника Зайца
Футбольный клуб «Краснодар» может купить полузащитника «Фенербахче» Миху Зайца.
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Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
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В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские инициативы США
США продолжают питать иллюзию, что на Россию можно надавить при помощи санкций. Об этом 12 июля заявили в МИД РФ.
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