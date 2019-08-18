Футбол

38-летний Эшли Коул объявил о завершении карьерыSports.ru 08:41

Защитник Эшли Коул подтвердил, что завершил карьеру игрока.
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Эшли Коул повесил бутсы на гвоздь

Советский спорт09:22

Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс08:45

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Эшли Коул завершил карьеру

Матч ТВ09:59

Эшли Коул объявил о завершении карьеры

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Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры

РИА Новости08:53

Экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Sport24.ru09:01

38-летний Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Sports.ru08:41
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Баскетбол

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4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
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Эшли Коул
Британский футболист
Английский футболист, левый защитник. Выступал за сборную Англии, за которую провёл 107 матчей. Был женат на британской певице Шерил Коул.
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