Спорт день за днем

Баскетбол Сборная России обыграла Финляндию на товарищеском турнире Перед стартом Кубка мира сборная России проведет еще две контрольных встречи с Аргентиной (26 августа) и Испанией (28 августа).

Происшествия СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства семьи из шести человек в селе Патрикеево Ульяновской области.

Политика Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса.

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.

Музыка Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая» Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Спорт Капитан сборной России Дмитриева выбыла на полгода и пропустит ЧМ Капитан московского ЦСКА и сборной России по гандболу Дарья Дмитриева перенесла операцию и выбыла на полгода, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Политика В Пекине назвали имена организаторов протестов в Гонконге Центральное правительство КНР назвало имена ключевых организаторов протеста в Гонконге.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Армия и оружие Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Экономика В Узбекистане планируют создать фонд развития каракулеводства В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности.

Происшествия Пациент румынской психбольницы убил четырех человек В Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех человек.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.