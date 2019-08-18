Футбол
38-летний Эшли Коул объявил о завершении карьерыSports.ru 08:41
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Баскетбол
Сборная России обыграла Финляндию на товарищеском турнире
Перед стартом Кубка мира сборная России проведет еще две контрольных встречи с Аргентиной (26 августа) и Испанией (28 августа).
Обновлено в 14:06
Общество
Подтопления на всех федеральных трассах в Сочи ликвидированы
Обновлено в 11:24
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства семьи из шести человек в селе Патрикеево Ульяновской области.
Обновлено в 11:15
Политика
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
Обновлено в 14:10
Политика
Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом
Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Спорт
Капитан сборной России Дмитриева выбыла на полгода и пропустит ЧМ
Капитан московского ЦСКА и сборной России по гандболу Дарья Дмитриева перенесла операцию и выбыла на полгода, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.
Обновлено в 14:54
Экономика
Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.
Обновлено в 15:10
Политика
В Пекине назвали имена организаторов протестов в Гонконге
Центральное правительство КНР назвало имена ключевых организаторов протеста в Гонконге.
Обновлено в 10:43
Футбол
Челси — Лестер 1:1
Обновлено в 13:21
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой
Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
Обновлено в 11:35
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Экономика
В Узбекистане планируют создать фонд развития каракулеводства
В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
В Москве полицейский погиб в ДТП с грузовиком
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
155-ю годовщину отметит Западный военный округ
Обновлено вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Пациент румынской психбольницы убил четырех человек
В Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех человек.
Обновлено в 11:49
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11