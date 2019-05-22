Футбол
38-летний Адурис продлил контракт с «Атлетиком» на годSports.ru 07:59
«Атлетик» объявил о продлении контракта с форвардом Арицом Адурисом. 38-летний баск подписал соглашение до лета 2020 года.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Гаджеты
Россияне начали распродавать смартфоны Huawei
Предложений о продаже смартфонов китайского производителя стало больше на 11%, тогда как поиск продукции Huawei снизился на 7%, рассказал представитель сайта с объявлениями «Юла».
Обновлено в 09:11
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
Обновлено в 08:52
Происшествия
Более 300 литров топлива вытекло на МКАД
Обновлено в 09:50
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Хоккей
Место в воротах сборной России в матче против США займёт Василевский
В преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира 2019 года Россия - США тренерский штаб сборной России определился с вратарём, который будет защищать последний рубеж красной машины.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Эксперт ООН заявила о высокой вероятности начала ядерной войны
Директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван заявила, что в настоящий момент отмечается самая высокая вероятность начала ядерного конфликта со времён Второй мировой войны.
Обновлено в 10:06
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Эксперты назвали продукты, портящие зрение
Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39
Политика
Топилин рассказал Путину о ситуации с долгами предприятий по зарплатам
Ситуация с задолженностями предприятий по зарплатам сотрудникам на уровне 2,8-2,9 млрд рублей стабилизировалась, заявил глава Минтруда Максим Топилин президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.
Обновлено в 09:41
Кино
Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет
Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино, представивший на Каннском фестивале свой новый фильм «Однажды в Голливуде», рассказал, почему женился только в 55 лет.
Обновлено в 07:29
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Китай запросил у Boeing компенсацию за приостановку полетов 737 MAX
Китайская авиакомпания China Southern Airlines потребовала компенсацию у Boeing из-за приостановки полетов 737 MAX.
Обновлено в 08:21
Общество
Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма
Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 09:46
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Наука
Остатки пигмента феомеланина картировали в окаменелостях древней мыши
Исследователи из США, Англии и Японии просветили рентгеновским излучением останки древней мыши и пронаблюдали распределение остатков пигментов в шерсти животного.
Обновлено в 04:10
Политика
В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине
Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропало 38 миллионов рублей
Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
«В качестве единовременной меры за убытки в 2018 году предлагалось выделение средств на компенсацию авиакомпаниям части расходов, связанных с ростом цен на авиатопливо», — сообщили тогда РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Рауф Арашуков ответил Совфеду на решение лишить его статуса сенатора
Находящийся в СИЗО Рауф Арашуков заявил, что предвидел решение Совета Федерации лишить его статуса сенатора, отметив, что именно ради этого и было затеяно его уголовное преследование.
Обновлено в 09:54
Политика
Теневые труженики Бельгии требуют равных прав с людьми других профессий
В преддверии парламентских выборов в Бельгии, которые запланированы на 26 мая, свой пакет требований к политическим партиям представила Бельгийская ассоциация в защиту прав работников сферы сексуальных услуг.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Обновлено в 07:33