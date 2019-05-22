Футбол
38-летний Адурис продлил контракт с «Атлетиком»Матч ТВ 08:31
Нападающий Ариц Адурис продлил контракт с «Атлетиком». Соглашение между клубом и 38-летним игроком будет действовать до лета 2020 года.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Транспорт
«Аэрофлот» начнет летать в Сеул два раза в день
С 1 июня компания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Обновлено в 10:04
Политика
В Бельгии проститутки перед выборами в парламент озвучили свои требования
Как заявила журналистам вице-председатель профсоюза "теневых тружеников", как их называют в Бельгии, Соня Верстапен, ассоциация призывают всех политиков, которые придут к власти по итогам выборов, обеспечить для работников сферы секс-услуг равные социальные права с представителями других профессий.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье
Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае.
Обновлено в 08:28
Культура
Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт
Актриса, певица и композитор Женевьев Уэйт скончалась в возрасте 71 года.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают
Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Футбол
Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:13
Технологии
Как правильная вода для бройлеров повышает производительность птицефабрики
Обеспечение оптимальной работы водопровода на птицефабрике считается одним из эффективных способов повысить производительность.
Обновлено в 02:09
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть
Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Жители Кубани смогут получать паллиативную помощь на дому
Жители Краснодарского края смогут получать паллиативную помощь не только в медицинских организациях, но и на дому.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-95МС в небе над Аляской
Самолеты пролетели над нейтральными водами Охотского, Берингова и Чукотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Общество
В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков
В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Космос
Ученые раскрывают новые детали неуловимого кольца карликовой планеты Haumea
Обновлено вчера в 11:23
Авто
Ford рассказал о судьбе дилеров в России
«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:13
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Air China заявили, что Boeing должен заплатить за простой 737 MAX
Китайская авиакомпания China Southern тоже потребовала у Boeing компенсацию Сразу две китайские авиакомпании Air China и China Southern потребовали от Boeing заплатить за простой самолетов 737 МАХ, передает РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 01:16
Авто
В России отзывают более 14 тысяч Ford Explorer
Обновлено в 09:36
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Татьяна Навка появилась в эффектных нарядах на Каннском фестивале
Фигуристка Татьяна Навка выбрала эффектные наряды для ковровой дорожки Каннского фестиваля, передает издание argumenti.ru.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Продюсер Яна Рудковская призналась, что состояла в романтических отношениях с певцом Димой Биланом.
Обновлено в 10:40
Космос
NASA планирует отправить микроорганизмы на солнечную орбиту
В 2020 году космическое ведомство NASA планирует запустить в космос клетки дрожжевых грибков.
Обновлено в 11:32
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский намерен вынести на референдум
ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность проведения референдума, касаемо переговоров между Россией и Украиной.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Сотрудников McDonald’s обвиняют в сексуальных домогательствах в США
ИА «Ореанда-Новости» В США сотрудников сети ресторанов McDonald's обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении их коллег, об этом сообщает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:58