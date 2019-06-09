Шоу-бизнес
37-летняя Ксения Собчак появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном платье с глубоким декольтеВокруг ТВ 06:22
Примечательно, что на ковровой дорожке Ксения появилась в компании Игоря Верника, а Константин, в свою очередь, и вовсе проигнорировал эту часть вечера. Но уже в здании, где состоялось торжественное открытие, влюбленные воссоединились.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая
На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 12:15
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Технологии
«Сетевой бизнес». 5 способов привлечь клиентов через личную страницу
Генеральный директор агентства персонального брендинга «Космос-4» Надежда Кобина рассказывает о 5 способах привлечь внимание вашей аудитории с помощью личных страниц (главное — последовательно формировать образ эксперта в своем деле).
Обновлено в 11:46
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Командорских островов
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане возле Командорских островов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице
Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой
Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено в 15:56
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Экономика
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Обновлено в 17:30
Здоровье
Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Токаев победил на выборах президента Казахстана
Обновлено в 13:12
Космос
Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы
Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.
Обновлено 08 июня в 08:31
Происшествия
Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции
Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено в 14:43
Политика
США отказались признавать выборы в Южной Осетии
"США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты", — приводит "РИА Новости" слова официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 17:21
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Кино
Новый фильм Юсупа Разыкова показали в основном конкурсе «Кинотавра»
Режиссер Юсуп Разыков представил в понедельник свой фильм "Керосин" в основном конкурсе открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 14:52
Футбол
Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
29-летний Руслан Камболов перебрался в Казань в январе 2014 года из нижнекамского "Нефтехимика", а в следующем сезоне помог "Рубину" занять пятое место в Премьер-лиге.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В анализах Голунова не нашли наркотиков
Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Отходы вывезет такси
Недавно экотакси появилось и в Таганроге.
Обновлено в 17:49