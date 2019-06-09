Шоу-бизнес

37-летняя Ксения Собчак появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном платье с глубоким декольтеВокруг ТВ 06:22

Примечательно, что на ковровой дорожке Ксения появилась в компании Игоря Верника, а Константин, в свою очередь, и вовсе проигнорировал эту часть вечера. Но уже в здании, где состоялось торжественное открытие, влюбленные воссоединились.
Читать в источнике

Подробнее о событии

37-летняя Ксения Собчак появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном платье с глубоким декольте

Вокруг ТВ06:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Обновлено в 15:21
Армия и оружие

Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая

На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Одноклассники Стычкина вспомнили, как актёр хулиганил в школе

Обновлено в 16:12
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено в 12:15
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 17:56
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Технологии

«Сетевой бизнес». 5 способов привлечь клиентов через личную страницу

Генеральный директор агентства персонального брендинга «Космос-4» Надежда Кобина рассказывает о 5 способах привлечь внимание вашей аудитории с помощью личных страниц (главное — последовательно формировать образ эксперта в своем деле).
Обновлено в 11:46
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Командорских островов

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане возле Командорских островов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес

Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой

Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено в 15:56
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Экономика

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%

Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Здоровье

Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла

Обновлено вчера в 21:15
Политика

Токаев победил на выборах президента Казахстана

Обновлено в 13:12
Космос

Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы

Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.
Обновлено 08 июня в 08:31
Происшествия

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено в 14:43
Политика

США отказались признавать выборы в Южной Осетии

"США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты", — приводит "РИА Новости" слова официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 17:21
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Кино

Новый фильм Юсупа Разыкова показали в основном конкурсе «Кинотавра»

Режиссер Юсуп Разыков представил в понедельник свой фильм "Керосин" в основном конкурсе открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 14:52
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Футбол

Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

29-летний Руслан Камболов перебрался в Казань в январе 2014 года из нижнекамского "Нефтехимика", а в следующем сезоне помог "Рубину" занять пятое место в Премьер-лиге.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В анализах Голунова не нашли наркотиков

Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 14:51
Общество

Отходы вывезет такси

Недавно экотакси появилось и в Таганроге.
Обновлено в 17:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дарья Мороз
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Двукратный лауреат российской кинопремии «Ника».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Павел Прилучный
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, телеведущий, продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное