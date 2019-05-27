Футбол
36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром Серии АЕвро-футбол.ру 17:01
Чемпионат Италии сезона 2018/19 завершён. Лучшим бомбардиром турнира стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла. На его счету 26 результативных ударов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Общество
Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео
Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
Обновлено в 10:47
Наука
Российские филологи предложили называть мясные продукты новым словом
Российские специалисты по филологии предложили мясные продукты и полуфабрикаты теперь называть словом «карноним».
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес
Вместе без штампа: звезды, которые не вступили в брак даже после рождения детей
История отношений Евы Мендес и Райана Гослинга началась в 2011-м на съемках фильма "Место под соснами", где они сыграли влюбленных.
Обновлено в 17:26
Экономика
В ЮАР ввели налог на выбросы в атмосферу углекислого газа
Новый президент ЮАР Сирил Рамапоса подписал закон о введении налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны.
Обновлено в 19:57
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМ
Сборная России по хоккею стала обладательницей бронзовых медалей чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 15:34
Политика
Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра
Один ребенок погиб и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
Обновлено в 01:10
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Политика
Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент
Бывший мэр Риги Нил Ушаков, отправленный в отставку из-за якобы нецелевой растраты бюджетных средств, прошел в Европарламент.
Обновлено в 20:53
Здоровье
Чистый обман. Продажа воды в бутылках – крупнейшая афера XXI века
По подсчётам Beverage Marketing Corporation, в мире в год продаётся 460 млрд л питьевой воды в бутылках (для сравнения: молока продают вдвое меньше – 242,2 млрд л).
Обновлено в 17:07
Общество
Школы Читы переполнены почти на 10 тысяч учеников
В три смены ни одна школа не работает.
Обновлено в 18:35
Экономика
Ценников в магазинах станет меньше
Авторы инициативы полагают, что единые ценники позволят магазинам сэкономить в среднем до двух миллионов рублей в месяц.
Обновлено в 14:21
Экономика
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Сопровождение «Медведей» истребителями МиГ-31 показали на видео
Для обеспечения безопасности полета ведущий МиГ-31 проводил радиолокационную разведку по маршруту полета ракетоносцев.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Приморье локализовали пожар на траулере
Обновлено в 05:45
Общество
Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба
Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Экономика
Советников ставят на платформу
Сбербанк планирует сервис для нового рынка Сбербанк планирует разработать электронную платформу, на которой независимые инвестиционные советники (не являющиеся лицензированными профучастниками финансового рынка) смогут удаленно получать инфраструктурные решения для своего бизнеса.
Обновлено в 18:18
Футбол
«Зенит» показал видео с чемпионского парада
Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 13:06
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Здоровье
Отечественное здравоохранение оторвалось от населения
Россияне жалуются на дороговизну лечения и лекарств, расширение платной медицины (12%), низкую квалификацию медицинских работников и качество лечения (8%), сложность записи к врачам и большие очереди (7%) – это результаты апрельского опроса, но с тех пор ситуация не изменилась.
Обновлено в 12:21
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Космос
К 2020 году температура на Земле стремительно упадёт из-за Солнца
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Обновлено вчера в 18:58