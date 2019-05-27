36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром Серии АЕвро-футбол.ру 17:01

Чемпионат Италии сезона 2018/19 завершён. Лучшим бомбардиром турнира стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла. На его счету 26 результативных ударов.

36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром Серии А

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