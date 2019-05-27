Футбол
36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром Серии АЕвро-футбол.ру 17:01
Чемпионат Италии сезона 2018/19 завершён. Лучшим бомбардиром турнира стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла. На его счету 26 результативных ударов.
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Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Экономика
«Азбука вкуса» накормит водителей
Сеть начала поставлять еду на автозаправки О том, что "Азбука вкуса" договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell, "Ъ" сообщил представитель сети Андрей Голубков.
Обновлено в 18:18
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено в 17:02
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Общество
Астрологический прогноз на 27 мая – 2 июня для всех знаков зодиака
Неблагоприятный аспект Юпитера в Стрельце к Солнцу, Меркурию, Марсу и Урану предупреждает Стрельцов, что вас ждут непростые испытания.
Обновлено вчера в 05:30
Наука
Ученые: Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти
В результате эксперты смогли найти связь между наличием цели в жизни и риском ранней смерти.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
В пенсии отказано: Что нас ждет впереди
В России полным ходом идет подготовка к внедрению индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 02:20
Музыка
Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты
Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Автоспорт
Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако
Российский пилот коллектива Toro Rosso Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако, где удалось завоевать очередные очки.
Обновлено в 18:23
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено в 22:08
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Канаде более 600 спасателей пытаются справиться с лесным пожаром
Более 600 пожарных брошено на тушение крупного лесного пожара в канадской провинции Альберта с конца прошлой недели.
Обновлено в 22:30
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Политика
Трамп встретился с новым императором Японии
Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии.
Обновлено в 20:40
Шоу-бизнес
Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей
В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Приморье локализовали пожар на траулере
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Политика
Бывший мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент
Отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.
Обновлено в 21:14
Происшествия
Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер
В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено в 22:02
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Здоровье
У трети сахалинцев, пришедших на прием к врачам федерального центра оториноларингологии, обнаружили новообразования
Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
Обновлено в 20:23
Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Черевченко подписал контракт по схеме «1+1»
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко продолжит работу, с ним подписан контракт по схеме "1+1", заявил президент тульского футбольного клуба Гурам Аджоев.
Обновлено в 10:13
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Культура
Олег Басилашвили представил новую книгу в Петербурге
Как признался сам Басилашвили, в книге он хотел разобраться, что в настоящее время происходит в мире и в стране.
Обновлено в 16:16
Политика
Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского в Лондоне вышла замуж
Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака Мария вышла замуж.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Иран заподозрили в нападении на российскую авиабазу «Хмеймим»
Сегодня днём стало известно о том, что иранские сунниты, воющие против правительственных сил Сирии, вполне могли принимать участие в нападении на российскую военную авиабазу «Хмеймим».
Обновлено 24 мая в 18:46