Происшествия
35 иностранцев погибли при взрывах на Шри-ЛанкеИзвестия 04:05
35 иностранцев погибли при взрывах на Шри-Ланке. Об этом в Twitter сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники в полиции. По состоянию на 11:00 мск общее число погибших оценивается в 160 человек, еще не менее 360 пострадали.
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