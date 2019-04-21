Происшествия

35 иностранцев погибли при взрывах на Шри-ЛанкеИзвестия 04:05

35 иностранцев погибли при взрывах на Шри-Ланке. Об этом в Twitter сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники в полиции. По состоянию на 11:00 мск общее число погибших оценивается в 160 человек, еще не менее 360 пострадали.
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СМИ: число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 180 человек

ТАСС03:16

Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 185

РИА Новости04:17

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 180 человек

Интерфакс04:30

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 185

Известия04:19

Во время взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

РБК04:03

Взрывы на Шри-Ланке. Главное

Коммерсантъ04:11

Видео последствий взрыва в церкви на Шри-Ланке

RT на русском04:50
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Прочерк -- показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
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Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
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Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
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«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
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Армия и оружие

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В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
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МВД предлагает запретить социальную реабилитацию больных наркоманией в организациях без лицензии

В пояснительной записке говорится, что шесть лет назад социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, после чего в Росии почти втрое выросло число частных центров, оказывающих платные услуги по профилю психиатрия-наркология.
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Изнывающим от жары в квартирах владимирцам будет непросто прекратить свои мучения

Практически каждую весну жители столицы Владимирской области возмущаются из-за того, что на улице стоит почти летняя жара, а батареи в квартирах продолжают оставаться горячими.
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Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7

Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено вчера в 07:09
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Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
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МЧС предупредило забайкальцев о ветреной погоде

Ветреная погода сохранится на территории Забайкальского края 22-23 апреля.
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Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
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Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
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Три человека погибли при возгорании автовагончика в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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