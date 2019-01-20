Футбол
35-летний Квальярелла забил в 10-м матче Серии А подрядSoccer.ru 11:26
Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла отметился дублем в матче 20-го тура Серии А против "Фиорентины" (3:3). 35-летний форвард отличился на 81-й минуте с пенальти, а второй гол забил на 85-й минуте.
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Обновлено в 11:16
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Транспорт
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Экономика
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Авто
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В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти
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Скончался продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»
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В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Общество
Власти Таганрога выделили многодетной семье пособие в 47,5 рубля
Таганрогские чиновники назначили многодетной неполной семье единовременную выплату пособия в размере 47,5 рубля.
Обновлено в 16:29
Авто
Honda показала в Детройте обновленный кроссовер CR-V
Компания Honda представила на автосалоне в Детройте рестайлинговый кроссовер CR-V пятого поколения.
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Первый участок сократит время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут.
Обновлено в 17:35
Политика
Десять полицейских пострадали во время столкновений в Афинах
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Общество
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Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
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Скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес
Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 18:36
Здоровье
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Экономика
Темпы роста ВВП Китая достигли минимума за последние 28 лет
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что из школ региона нужно убрать автоматы с едой и газировкой, чтобы они не отвлекали детей от здорового питания.
Обновлено в 20:47
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Уровень потребления в России вернулся к докризисному
Уровень потребления в России вернулся на уровень докризисного 2014 года.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Министр предпринимательства Якутии помогла задержать взяткодателя
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Обновлено в 22:44
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус
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В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов
Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию
Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Стало известно, когда в космос отправят первых туристов
Обновлено в 21:57
Армия и оружие
Израиль нанес по Сирии еще один удар
Обновлено в 20:16