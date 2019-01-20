35-летний Квальярелла забил в 10-м матче Серии А подрядSoccer.ru вчера в 11:26

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла отметился дублем в матче 20-го тура Серии А против "Фиорентины" (3:3). 35-летний форвард отличился на 81-й минуте с пенальти, а второй гол забил на 85-й минуте.

35-летний Квальярелла забил в 10-м матче Серии А подряд

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