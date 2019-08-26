Общество
Мой Брянск34 млн россиян попадают в «квалификационную яму»
Около 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» (skills mismatch) — их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.
Читать в источнике
Оценить482
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:10, Вашингтон
Происшествия
Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге
Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 22:11
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Телепрограмма 17:35
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Космос
В Московском планетарии оценили опасность летящего к Земле астероида
Астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле на расстояние в 1 млн км, для жителей планеты опасности не представляет.
Известия 21:09
Экономика
Philip Morris может воссоединиться с Altria
Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ 11:36
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК 19:39
Футбол
Пике и Видаль выиграли 500 тысяч евро на турнире по покеру
Евро-футбол.ру 11:51
Футбол
Андрей Будогосский: «На судей выливают помои домыслов»
Бывший руководитель российских арбитров Андрей Будогосский в интервью «СЭ» отметил, что молодые люди не идут работать судьями.
Спорт-Экспресс 22:15
Авто
У паркетника Hyundai Kona появилась гибридная версия
Новый паркетник Hyundai Kona Hybrid не имеет зарядного разъема и чисто электрического режима движения.
Авторевю 12:23
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал действия Сирии в Идлибе
Действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру 11:17
Футбол
Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»
Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года.
Чемпионат 12:32
Общество
Во Владивостоке из-за мощных ливней подтопило дороги и улицы
За первые два часа ливня в городе начались многочисленные подтопления и даже сход селей прямо на улицы, передает ОТР.
Общественное телевидение России 05:21
Общество
Гороскоп на 26 августа: прекрасная интуиция выручит Тельцов
Прекрасная интуиция выручит Тельцов.
Primpress.ru 25 августа в 18:00
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании
Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews 16:11
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
Наука
600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.
N+1 11:00
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 20:05
Наука
Плёнка из многослойного графена защищает от укусов комаров
Газета DAILY 14:17
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Технологии
Telegram выпустит собственную криптовалюту
Издание New York Times сообщает, что операторы мессенджера Telegram планируют выпустить собственную криптовалюту Gram.
Петербургский дневник 22:52
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Авто
Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
За рулем 01:56