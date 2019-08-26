Общество

Мой БрянскМой Брянск34 млн россиян попадают в «квалификационную яму»

Около 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» (skills mismatch) — их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.
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