Общество
Мой Брянск34 млн россиян попадают в «квалификационную яму»
Около 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» (skills mismatch) — их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.
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Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
Гаджеты
«Би-би-си» готовит запуск своего голосового помощника Beeb
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си собирается запустить голосового помощника Beeb.
Профиль 16:55
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
RT на русском 15:05
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Телепрограмма 17:35
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Футбол
«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони
Gazeta.SPb 17:21
Наука
Патент недели: российские ученые борются с опухолями
Патент: 2696096 Авторы: Ростислав Петров, Станислав Петров, Эмиль Ямансаров, Светлана Маклакова, Ирина Салтыкова, Елена Белоглазкина, Александр Мажуга Патентообладатель: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма.
Популярная механика 08:19
Политика
Конгрессмены призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400
Члены комитета американской палаты представителей (нижняя палата конгресса) по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400.
Известия 20:56
Здоровье
Евгений Куйвашев заставил проверить все больницы Нижнего Тагила
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание по вопросам здравоохранения.
Екатеринбург-ТВ 23:18
Общество
Непогода нарушила работу общественного транспорта Владивостока
Из-за непогоды в работе общественного транспорта Владивостока наблюдаются перебои.
Коммерсантъ 21:26
Происшествия
Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге
Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 22:11
Происшествия
Первый зампред Хабаровского края попал в видеодорожное происшествие
Странный инцидент с участием новоиспеченного первого зампреда — руководителя аппарата губернатора и правительства края Владимира Хлапова произошел сегодня неподалеку от села "Дружба" в Хабаровском районе.
AmurMedia.ru 06:46
Политика
Макрон ответил бразильскому лидеру на насмешки в адрес жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил в социальной сети Facebook на насмешки в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.
Мойка78 вчера в 19:25
Здоровье
Медики назвали полезные свойства кабачков
Еще медики говорят, что овощ позитивно сказывается на работе сердца и сосудов, улучшает секреторные и моторные функции ЖКТ, защищает от почечной недостаточности и развития атеросклероза.
RuNews24.ru 06:04
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Экономика
На золотодобывающую компанию претендуют китайские инвесторы
Компания «Майский лист», связанная c китайскими инвесторами, подала в ФАС ходатайство о приобретении 100% голосующих акций российского золотодобытчика «Высочайший».
Коммерсантъ 14:33
Технологии
Сотовые операторы заглянули в электронный паспорт
Компании предлагают внедрить технологию Mobile ID Крупнейшие сотовые операторы предложили дополнить внедрение в России электронных паспортов технологией Mobile ID.
Коммерсантъ 18:42
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Политика
Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8
Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
Rambler News Service 13:57
Политика
В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе
В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.
RT на русском 02:59
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
1 июля Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019.
ИА Новороссия 16:09
Армия и оружие
В России создадут «принципиально новый» вертолет
Шибитов напомнил, что в холдинге уже была проведена научно-исследовательская работа по созданию перспективного скоростного вертолета, в рамках которой разработана летающая лаборатория на базе Ми-24.
РИА Новости 21:02
Общество
Власти Владивостока рекомендовали сократить рабочий день из-за ливней
"Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к руководителям городских предприятий с рекомендацией сократить сегодня, 28 августа, рабочий день", - говорится в сообщении.
РИА Новости 23:27