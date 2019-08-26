Общество
Мой Брянск34 млн россиян попадают в «квалификационную яму»
Около 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» (skills mismatch) — их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.
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Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Политика
Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт
Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Коммерсантъ 14:19
Происшествия
На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку
В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета 13:10
Авто
Электросамосвал Kuhn Schweitz самостоятельно генерирует электроэнергию
Новости Интернета вещей вчера в 02:53
Музыка
Рэпер A$AP Rocky называет себя Babushka Boi в новом клипе
В видеоролике рэпер отрабатывает чечетку под русский шансон, переделанную под хип-хоп стиль. Новый клип A$AP Rocky называется Babushka Boi.
Moi-portal.ru 09:43
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона
Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.
Евро-футбол.ру 16:47
Транспорт
Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто
На участке отмечается временное подтопление дороги Движение автомобильного потока от улицы Адмирала Угрюмова по направлению к бухте Лазурная во Владивостоке временно закрыто.
АиФ Владивосток 19:33
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Экономика
Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Наука
Колебания работы дофамина повлияли на принятие рискованных решений
Стремление к принятию более рискованных решений объясняется колебаниями в активности отделов мозга, входящих в дофаминергическую систему.
N+1 05:45
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны общей стоимостью 3,29 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.
РИА Новости 16:18
Здоровье
В Польше сообщили о росте заболеваемости корью в стране
В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходится на Украину.
RT на русском 12:19
Армия и оружие
Столтенберг пообещал военный ответ НАТО на кибератаку
Генсек НАТО Йенс Столтенберг написал статью, в которой размышляет о возможности применения статьи кодекса северо-атлантического альянса о коллективной обороне в ответ на кибератаку против одного из членов союза.
Телеканал 360° 19:39
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Политика
ЦИК Абхазии назначил второй тур выборов президента на 8 сентября
Центризбирком Абхазии на заседании во вторник назначил второй тур выборов президента республики на 8 сентября, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 13:32
Политика
Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Происшествия
Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае
Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Известия 16:44
Театры
Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
Московский Комсомолец 11:45
Музыка
Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности
Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела VR-концерт совместно со стартапом Wave.
REGNUM 10:46