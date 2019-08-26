"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.

с чего всё началось

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме". Это значит, что их компетенция не соответствует занимаемой должности - она либо выше, либо ниже. Об этом написано в докладе, который был подготовлен международной консалтинговой компании BCG и World Skills при поддержке "Росатома".

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