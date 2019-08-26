Общество
РИА НовостиВ «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.
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Происшествия
В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем
В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Космос
Плутону могут снова вернуть звание планеты
Руководитель NASA Джим Брайденстайн в ходе последней конференции сказал, что, как и прежде, считает Плутон планетой.
Новые Известия 07:14
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru вчера в 15:18
Армия и оружие
ВСУ раскрыли официальные данные о погибших в Иловайском котле
Аргументы недели 12:38
Авто
Chery снова обновил кроссовер Tiggo 3
Китайский автопроизводитель Chery презентовал пакет обновлений для кроссовера Tiggo 3, представляющего собой перелицованный аналог Тойоты RAV4 второй генерации.
Picsnews.net 08:53
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Авто
Toyota запускает лизинговую компанию в России
АвтоБизнесРевю 06:46
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47 «Беркут»
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 представили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Взгляд.ру 12:59
Авто
Представлен бронированный BMW X5 Protection VR6
Как следует из названия, кроссовер BMW X5 Protection VR6 защищен по шестому классу стандарта VPAM.
Авторевю 07:59
Футбол
Брат Погба: «Поль был бы очень важен для „Реала“ и Зидана»
Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас дал комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Реал».
Евро-футбол.ру 13:29
Авто
Люди начали массово раскупать дизельные отзывные автомобили Volkswagen
CarsWeek.ru вчера в 22:43
Кино
Названы любимые жанры кино у россиян
Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° 07:48
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Футбол
Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»
Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года.
Чемпионат 12:32
Футбол
Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА
Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.
Чемпионат 13:26
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Люберцах
Автоавария с участием двух автобусов произошла в подмосковном городе Люберцы, в результате пострадали два человека.
ТАСС 11:50
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Космос
Один из спутников системы ГЛОНАСС выведен на техобслуживание
ТАСС вчера в 05:12
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Футбол
ФК «Краснодар» сыграет сегодня с «Олимпиакосом»
ЮГ Times 09:18
Политика
Трамп считает Обаму виновным в присоединении Крыма к РФ
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд ТРАМП заявил, что его предшественник Барак ОБАМА был способен не допустить присоединения Крыма к России, но не справился с этой задачей.
Аргументы неделi. Крым 08:56
Происшествия
В Турции обрушился мост с пешеходами
Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.
Газета Кемерова 01:16
Общество
Pornhub снял «самое грязное в мире видео»
Lenta.ru 13:13
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Происшествия
У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
РЕН ТВ вчера в 14:45