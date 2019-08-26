Общество

Российская газетаРоссийская газета34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме". Это значит, что их компетенция не соответствует занимаемой должности - она либо выше, либо ниже. Об этом написано в докладе, который был подготовлен международной консалтинговой компании BCG и World Skills при поддержке "Росатома".
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Россиянам посоветовали срочно строить карьеру, пока их коллеги ленятся

URA.Ru07:15

Эксперт указал на «кадровую яму» в рабочих профессиях

РИА Новости09:31

Эксперты: почти 34 млн россиян находятся в «квалификационной яме»

ТАССвчера в 08:59

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

Коммерсантъвчера в 22:30

Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян

РБКвчера в 18:13

Почему почти половина российских работников заняты не своим делом

Ведомостивчера в 17:53

Почти 34 млн работающих россиян попали в «квалификационную яму»

RT на русском08:10
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия

Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни

«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

РИА Новости вчера в 13:49
Кино

Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева

Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.
Известия 10:35
Политика

Путин угостил Эрдогана мороженым и отдал сдачу на развитие авиации

Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым во время визита на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском.
Москва 24 10:30
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

Военное обозрение 04:22
Общество

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика

Путин похвалил космонавтов за стыковку «Союза» с роботом Фёдором

Говорит Москва 10:56
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

В эфире Польского телевидения Шинковский вспомнил о том, что 10 лет назад президент России Владимир Путин присутствовал в Польше на памятных мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны.
РИА Новости 08:07
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Здоровье

Глава свердловского минздрава Цветков уехал в Нижний Тагил

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, который накануне был вызван из отпуска, отправился сегодня утром в Нижний Тагил, где за последний месяц произошло два массовых увольнения хирургов.
Новый День 01:45
Экономика

Россия ограничила ввоз озоноразрушающих веществ

Правительство ввело временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ (ОРВ).
Коммерсантъ 04:27
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская опубликовала пляжное фото топлес

«Королева русского шансона» Любовь Успенская на странице в Instagram опубликовала пляжное фото, на котором запечатлена загорающей топлес.
Актуальные Новости 08:16
Происшествия

В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро

Служба метро Мадрида сообщила вечером о нарушении работы поездов и задержках на нескольких линиях метро, однако ближе к утру движение поездов было восстановлено почти на всех линиях, за исключением отрезка на 9-й линии.
РИА Новости 05:50
Космос

Сверхсекретный шаттл США установил рекорд по продолжительности полета

Американский многоразовый беспилотный космический корабль X-37B поставил рекорд по продолжительности полета, сообщает Space.com.
Ruposters.ru 05:33
Армия и оружие

Американские военные проехались на российских танках Т-80

Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Экономика

Сбербанк начал разработку нового логотипа

В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Футбол

На ответный матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» проданы все билеты

Российский футбольный клуб "Краснодар" сообщил, что все билеты на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" проданы.
Газета.Ru 09:49
Политика

Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Фигурное катание

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020

Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Политика

Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Армия и оружие

В Японии обвинили КНДР в разработке ракет для прорыва ПРО

По сообщению ТАСС, во вторник на пресс-конференции, прошедшей в Токио, министр обороны Японии Такэси Ивая, комментируя пуски КНДР на прошлой неделе, заявил о том, что Северная Корея разрабатывает ракеты с непостоянной и более низкой траекторией полета с целью более эффективного преодоления систем ПРО.
Военное дело 05:19
Политика

Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров

В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Армия и оружие

США разрабатывают танк, работающий на водороде

Американская армия ведет разработку новых боевых машин, работающих на водороде.
Военное обозрение 10:54
Политика

Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре

Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Игры

Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard

Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Армия и оружие

Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву

Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Происшествия

СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме

Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
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