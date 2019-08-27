"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.

с чего всё началось

Названо количество россиян, компетенции которых избыточны или недостаточны для выполнения работы. Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills. В 2017 году из-за кадрового разрыва мировой ВВП недополучил $5 трлн.

Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

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