Общество
Ореанда-Новости34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму»
«Квалификационная яма» возникает по воздействием различных факторов, среди которых в настоящее время ключевое место занимает стремительное развитие новых технологий.
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Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Здоровье
В Польше сообщили о росте заболеваемости корью в стране
В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходится на Украину.
RT на русском 12:19
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12
Происшествия
В Петербурге злоумышленник напал на таксиста и угнал его машину
Инцидент произошел, когда водитель KIA Cerato заехал за клиентом на улицу Ленсовета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 11:50
Политика
Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе
Ранее сенатор Мёрфи заявил, что ему якобы отказали в визе для въезда в Россию в составе делегации конгресса США.
RT на русском 20:58
Политика
Путин и Эрдоган открыли МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыли на международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Телеканал 360° 05:48
Здоровье
Еще два хирурга передумали увольняться из нижнетагильской больницы
Читайте такжеВсе хирурги больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении 22 августа СМИ распространили сообщение о том, что из ЦКБ № 1 Нижнего Тагила решили уволиться все хирурги.
Общественное телевидение России 08:50
Транспорт
Пассажиры рассказали, чего им не хватает в российских поездах
Пассажиры российских поездов ценят вежливости проводников и ценят свежую прессу и вкусные завтраки, но отмечают, что проблему отсутствия Wi-Fi в поездах дальнего следования решить все еще не удалось.
ТАСС 20:10
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Кино
В киновселенной Marvel появится супергерой-гей
Глава студии Marvel Кевин Файги подтвердил, что в новом супергеройском фильме "Вечные" одним из персонажей будет гей.
Газета.Ru 13:21
Шоу-бизнес
Дана Борисова поедет в лагерь для зависимых вместе с матерью
Екатерина Ивановна была первой, кто забил тревогу, когда Дана стала зависима от наркотиков.
Собеседник 05:06
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Футбол
«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони
Gazeta.SPb 17:21
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Космос
Один из спутников системы ГЛОНАСС выведен на техобслуживание
ТАСС вчера в 05:12
Политика
Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8
Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
Rambler News Service 13:57
Общество
Во Владивостоке подтопило ливнями десятки дорог и аэропорт
Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.
РИА Новости 20:50
Киберспорт
В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные
Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.
CyberSport.ru 15:07
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Транспорт
Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений
Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщает мэрия.
РИА Новости 19:42
Армия и оружие
Армия Израиля атаковала объект ХАМАС
«В ответ воздушное судно ВВС Израиля атаковало военный пост ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:36
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
По данным замглавы Роструда Дениса Васильева, в следующем году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах".
Инфорос 02:48
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали встречу Путина и Эрдогана на МАКС-2019 исторической
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин посетили авиасалон МАКС в Подмосковье.
ФАН 13:38