Футбол

33-й тур чемпионата Нидерландов перенесен из-за игры «Аякса» в ЛЧSoccer.ru 15:38

В Нидерландах решили перенести игры 33-го тура чемпионата страны с 28 апреля на 15 мая. Причина - участие «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов.
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Предпоследний тур чемпионата Нидерландов перенесён из-за игры «Аякса» в ЛЧ

Чемпионат15:21

Матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за участия «Аякса» в ЛЧ

Sportbox.RU12:32

Слуцкий — о большом перерыве в чемпионате из-за «Аякса»: «Сборов у „Витесса“ не будет: нет бюджета»

Sport24.ru15:29

Матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за участия «Аякса» в ЛЧ

Матч ТВ12:32

"Витесс" не поедет на сборы. На это нет бюджета". Слуцкий - о перерыве в чемпионате Голландии из-за "Аякса"

Спорт-Экспресс15:45

Матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за выхода «Аякса» в полуфинал ЛЧ

РИА Новости12:08

Матчи чемпионата Голландии перенесут из-за выхода «Аякса» в полуфинал ЛЧ

Евро-футбол.ру12:07
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика

На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины

Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика

Карты «Мир» начали принимать в Турции

На сегодняшний день российскими банками выпущено более 56 млн платежных карт "Мир".
Обновлено в 04:59
Хоккей

Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев в матче Еврочелленджа

В матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Сочи обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. В составе российской команды дебютировали сразу шесть игроков.
Обновлено в 15:40
Политика

Зеленский не собирается на теледебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пока не планирует принимать участие в дебатах в эфире общественного телевидения.
Обновлено в 14:21
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Обновлено в 09:30
Гаджеты

Смартфон ASUS ZenFone Live получит чип Snapdragon 430

Известный бренд ASUS официально анонсировал выход нового смартфона ZenFone Live (L2), который получил высокопроизводительный процессор и свежую оболочку.
Обновлено в 08:34
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено в 13:58
Политика

Генпрокурор США подтвердил отсутствие сговора Трампа с РФ

На пресс-конференции Уильям Барр заявил, что российская сторона якобы вмешивалась в выборы президента США, но Дональд Трамп и его избирательный штаб не принимали в этом участия.
Обновлено в 10:57
Общество

Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет

Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Кино

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ

Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Политика

Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике

Обновлено в 15:29
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Кино

Появился русский трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В Сети опубликован локализованный трейлер первого спин-оффа комедийного боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 13:38
Гаджеты

Из-за сбоя ПО «Связной» продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам из-за сбоя программного обеспечения.
Обновлено в 13:13
Политика

Зеленский представил членов своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено в 15:23
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Авто

Бренд Great Wall показал в Шанхае новый пикап P-серии

Китайская компания Great Wall официально представила на автосалоне в Шанхае новую модель пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 07:33
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Культура

Евгений Водолазкин стал лауреатом Литературной премии Александра Солженицына

Обновлено в 13:17
Авто

Спецверсия Mercedes-Benz EQC напомнила о первом автомобиле с ДВС

Обновлено в 10:02
Авто

У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта

По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено в 02:32
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Общество

«Росконтроль» забраковал несколько образцов зефира в шоколаде

Специалисты Росконтроля проверили глазированный зефир российского производства.
Обновлено в 03:10
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