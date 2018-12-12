Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения. Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны.

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322 млрд было выделено за 10 лет на обеспечение ветеранов жильем

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