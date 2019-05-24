Экономика
30 миллионов рублей заработал Дмитрий Рогозин за год в «Роскосмосе»Фонтанка.Ру вчера в 08:44
За год Татьяна Рогозина заработала 3,3 млн рублей. За последние 3 года доходы Рогозина выросли в 3,5 раза. В 2016 году он заработал за год чуть больше 8 млн рублей.
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Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 00:37
Музыка
Финалисты шоу «Голос. Дети» получили по миллиону рублей
Ранее Константин Эрнст объявил победителей и оправдался за фальсификации на шоу.
Обновлено вчера в 16:24
Авто
Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера Vitara Brezza
Японская компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг компактного кроссовера Vitara Brezza.
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Nissan X-Trail на длительном тесте «За рулем». Задавайте вопросы!
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сменила имидж
Сменить имидж звезде позволили только по окончанию съемок финальной серии. Софи медлить не стала и быстро перекрасилась в блондинку.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду
У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Российский ядерный центр закупит иконы и панно на два миллиона рублей
В документах говорится, что Центру требуется «76 малых и 45 складных икон с изображением Серафима Саровского, 70 складных икон с изображением Федора Ушакова, 90 триптихов с иконами и изображением Саровской пустыни, 66 панно той же пустыни двух типов и сувенирные пакеты».
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено 23 мая в 07:17
Кино
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника.
Обновлено вчера в 12:23
Хоккей
Онлайн-трансляция полуфинала ЧМ по хоккею Россия - Финляндия
В 1/2 финала сборная Канады сыграет с Чехией, а Россия - с Финляндией.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию
Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Индия при помощи Су-30МКИ испытала управляемую авиабомбу
Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в Индии при помощи Су-30МКИ провела испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок.
Обновлено вчера в 10:22
Финансы
Акции РФ закрывают неделю ростом
Столь же существенный рост показали акции Транснефти - 5,29% до 160.350,0 рублей.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
В Алеппо возобновили производство спортивной обуви
Послевоенный сирийский Алеппо возвращается к мирной жизни - местные жители восстановили производство спортивной обуви, некогда приостановленное из-за боевых действий, сообщил журналистам руководитель производства Махмуд Даббах.
Обновлено вчера в 22:07
Авто
Опубликованы рендеры кроссовера Alfa Romeo Stelvio
Накануне в Сети были опубликованы рендерные изображения обновленной модели Alfa Romeo Stelvio.
Обновлено в 00:20
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Викторию Нуланд не пускают в Россию
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для того, чтобы принять участие в работе закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).
Обновлено вчера в 05:37
Хоккей
Ковальчук сомневается, что сыграет на домашнем ЧМ-2023
Нападающий и капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своих перспективах выступления на домашнем чемпионате мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:11
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика
Госдеп одобрил продажу оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану
Госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить сделки по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану.
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Боярский рассказал, почему избегает публичных мест
Ириной Шихман рассказал о том, почему избегает походов в публичные места, а также о реакции на него у людей на улицах.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Мэрия Екатеринбурга получила 7,5 тысячи предложений по месту для храма
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19