30 миллионов рублей заработал Дмитрий Рогозин за год в «Роскосмосе»Фонтанка.Ру вчера в 08:44

За год Татьяна Рогозина заработала 3,3 млн рублей. За последние 3 года доходы Рогозина выросли в 3,5 раза. В 2016 году он заработал за год чуть больше 8 млн рублей.

30 миллионов рублей заработал Дмитрий Рогозин за год в «Роскосмосе»

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