Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛКоммерсантъ 11:27
Андрей Семенов
|6′
|7′
Луис Адриано
Беким Балай
|9′
|16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
|18′
|21′
Сальваторе Боккетти
|61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
|63′
|64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
|68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Низич
|72′
Олег Иванов
|77′
Раванелли
Бернард Бериша
|77′
|78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
|82′
|83′
Георгий Мелкадзе
|87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|90′
Аяз Гулиев
|90′+3′
Денис Глушаков
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
23
Швец
15
Семенов
20
Низич
3
Плиев
77
Бериша
8
Шиманский
11
Силва
17
Мбенг
19
Иванов
57
Селихов
92
Рассказов
16
Боккетти
14
Джикия
6
Дантас
27
Ломовицкий
7
Гулиев
8
Глушаков
37
Мелкадзе
12
Адриано
2 ×
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
«Ахмат» проиграл «Спартаку» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счетом 1:2. В составе «Спартака» дубль оформил Луис Адриано (на 9-й минуте по пенальти и на 68-й).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Культура
Путин назвал кинопремию «Ника» праздником творчества и общения
Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 12:11
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Москве загорелся «Олимпийский»
В здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца
Дорогомиловский суд Москвы вынес определение об аресте уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы.
Обновлено в 11:36
Спорт
Чемпионат России. Масс-старт. Логинов, Елисеев, Гараничев, Малышко и Цветков примут участие в гонке
Обновлено в 12:38
Политика
МИД прокомментировал «домыслы о военных операциях» в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными домыслы о российских военных операциях в Венесуэле, поскольку РФ четко обозначила цель прибытия в Боливарианскую республику своих военных специалистов.
Обновлено в 11:58
Транспорт
Автобусы в Крыму хотят пустить в объезд «Тавриды»
Рейсовые автобусы в Крыму предложили пустить по старой дороге Симферополь-Керчь, чтобы обеспечить безопасность движения.
Обновлено в 07:05
Политика
В Ингушетии рассказали о рейдах по изъятию оружия у населения
Председатель совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов заявил, что в Ингушетии проходят полицейские рейды по изъятию оружия у населения, сообщает «Медуза».
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку вблизи Крыма
Беспилотный летательный аппарат американских ВВС осуществил вчера, 29 марта, разведывательную операцию возле Крымского побережья.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокаций в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что боевики в Идлибе готовят новые провокации с использованием отравляющих веществ против гражданского населения.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Москвичка отрезала ухо 12-летнему сыну
В Зеленограде задержали женщину, которая отрезала правое ухо собственному сыну.
Обновлено в 12:43
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Автоспорт
Себастьян Феттель может уйти в 2020-м
Обновлено в 09:10
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Музыка
В Британии состоялись похороны вокалиста The Prodigy Кита Флинта
Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме в Эссексе 4 марта. Группа назвала его смерть самоубийством.
Обновлено вчера в 13:50
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
«Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым
Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Талибы атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана
Боевики движения "Талибан" атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, один из его телохранителей погиб, еще два получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на ближайшего помощника вице-президента Канишку Туркистани.
Обновлено в 10:45
Политика
Полковник Квачков назвал Чубайса частью «тайной мировой закулисы»
Отставной полковник Владимир Квачков в эфире Царьград ТВ заявил, что глава РОСНАНО Анатолий Чубайс является частью некой тайной «мировой закулисы», которая правит миром.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева нежно поздравила старшую дочь с 18-летием
Сегодня 18 лет исполнилось старшей дочери Веры Брежневой Софье Киперман.
Обновлено в 09:33
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
Ведущая тревел-шоу "Жизнь других" на Первом канале Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
В Нальчике на кондитерской фабрике вспыхнул пожар
Обновлено в 11:15
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено в 01:20
Спорт
Тренер Логинова рассказал о травме биатлониста
Тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о травме, полученной спортсменом.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Военные в Казахстане простились с погибшими в авиакатастрофе
В Кызылординской области глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев и личный состав вооружённых сил проводили в последний путь военнослужащих, погибших при крушении вертолёта, — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
ЗРК С-350 «Витязь» завершает госиспытания на полигоне Ашулук
Обновлено вчера в 22:15
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено в 05:21
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12