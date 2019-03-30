30 марта «Ахмат» принимает московский «Спартак» в ГрозномТелекомпания Грозный вчера в 05:10

«Ахмат» (27) находится на 8-м месте в турнирной таблице. «Спартак» (33) расположился на 5-й позиции.

Общество Туристам рассказали о последствиях занятий сексом на Эйфелевой башне Сотрудники Эйфелевой башни предостерегли жителей города и туристов от занятий сексом на главной парижской достопримечательности.

Политика МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.

Единоборства Россиянин Аванесян завоевал титул чемпиона Европы Давид Аванесян в Бильбао (Испания) провел бой против испанца Кермана Лехарраги. На кону поединка было звание чемпиона Европы.

Шоу-бизнес Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа» Роман Лолиты со Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало.

Футбол «Страсбург» завоевал Кубок лиги Франции "Страсбург" и "Генгам" сошлись в финале Кубка лиги Франции.

Происшествия В Париже задержаны десятки участников акции протеста Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Париже и некоторых других французских городах прошли 20-е по счету акции «желтых жилетов», недовольных политикой правительства.

Происшествия В Приморье нашли мертвым сбежавшего из части солдата-срочника Ранее стало известно, что в лесу было найдено тело 18-летнего солдат срочника, который сбежал из воинской части, дислоцированной в Уссурийске.

Политика Times: Мэй может лишиться шести министров "Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если она не проведет свою сделку по Brexit", - пишет газета.

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Армия и оружие У берегов Крыма заметили американский беспилотник Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.

Политика Путин подписал указ о начале весеннего призыва Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Экономика Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114 Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.

Политика Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.

Общество Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.