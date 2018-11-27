Футбол

300 чешских болельщиков поддержат «Викторию» в матче с ЦСКА
Газета.Ru
вчера в 04:49

ЦСКА — Виктория (Пльзень)
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Лужники»
Никола Власич
10′
Иван Обляков
13′
Федор Чалов
24′
36′
Роман Губник
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
46′
46′
Давид Лимберски
Ян Копиц
56′
Роман Прохазка
60′
Патрик Грошовски
70′
Милан Петржела
Милан Гавел
Иван Обляков
Константин Кучаев
72′
Федор Чалов
Тимур Жамалетдинов
80′
80′
Томаш Хоры
Якуб Ржезничек
81′
Лукаш Гейда
90′+2′
Ян Копиц
Армейцам нужна только победа: даже ничья лишит их последних шансов на выход из группы и продолжение борьбы в плей-офф турнира. Вечером 27 ноября ЦСКА проведет свой последний матч в "Лужниках" в рамках группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории".
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