Футбол
300 чешских болельщиков поддержат «Викторию» в матче с ЦСКА
300 чешских болельщиков поддержат «Викторию» в матче с ЦСКАГазета.Ru04:49
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Лужники»
Никола Власич
|10′
Иван Обляков
|13′
Федор Чалов
|24′
|36′
Роман Губник
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
|46′
|46′
Давид Лимберски
Ян Копиц
|56′
Роман Прохазка
|60′
Патрик Грошовски
|70′
Милан Петржела
Милан Гавел
Иван Обляков
Константин Кучаев
|72′
Федор Чалов
Тимур Жамалетдинов
|80′
|80′
Томаш Хоры
Якуб Ржезничек
|81′
Лукаш Гейда
|90′+2′
Ян Копиц
|53%
|Владение мячом
|47%
|80%
|Процент точных передач
|75%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|4
|4
|Угловые
|9
|6
|Отборы
|13
|14
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
14
Набабкин
50
Бекао
3
Чернов
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
20
Кучаев
15
Ефремов
75
Жамалетдинов
17
Сигурдссон
16
Хрушка
14
Резник
2
Гейда
4
Губник
10
Копиц
24
Гавел
6
Прохазка
25
Чермак
17
Грошовски
19
Коваржик
37
Ржезничек
Виктория (Пльзень)
Расстановка 4‑5‑1
Армейцам нужна только победа: даже ничья лишит их последних шансов на выход из группы и продолжение борьбы в плей-офф турнира. Вечером 27 ноября ЦСКА проведет свой последний матч в "Лужниках" в рамках группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории".
Газета.Ru04:49
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