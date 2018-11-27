Армейцам нужна только победа: даже ничья лишит их последних шансов на выход из группы и продолжение борьбы в плей-офф турнира. Вечером 27 ноября ЦСКА проведет свой последний матч в "Лужниках" в рамках группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории".

300 чешских болельщиков поддержат «Викторию» в матче с ЦСКА

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