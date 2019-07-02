Общество

2 июля состоится полное солнечное затмениеГазета.Ru 03:36

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. На территории России же наблюдать его не удастся.
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Откуда можно увидеть солнечное затмение

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