Общество
2 июля состоится полное солнечное затмениеГазета.Ru 03:36
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. На территории России же наблюдать его не удастся.
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Полное затмение солнца. Астраханцы его не увидят, зато посмотрят на лунное
Каспий.Инфо29 июня в 10:22
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
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