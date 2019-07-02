Общество
2 июля состоится полное солнечное затмениеГазета.Ru 03:36
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. На территории России же наблюдать его не удастся.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
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Авто
Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Согласно результатам исследования, меньше всего теряет в цене Toyota RAV4, который после трех лет эксплуатации сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 84,6–92,5%. Второе место в рейтинге занимает Kia Sportage, который сохраняет от 72 до 92% стоимости.
Обновлено в 10:45
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Обновлено в 09:36
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 выпустят еще две игры
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Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве новорожденного ради статистики
Как сообщается на сайте ведомства, вскоре после появления на свет недоношенного ребенка исполняющая обязанности главного врача Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного, так как считала, что шансов на выживание у 700-граммового малыша практически нет.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек
Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.
Обновлено в 09:41
Экономика
Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год
Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Арсенал» приобрёл 18-летнего форварда из Бразилии
В 2019 году 18-летний футболист выступал за бразильский клуб "Итуано". Он провёл 13 матчей и забил шесть мячей.
Обновлено в 10:12
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Политика
Путин поручил изучить вопрос упрощенной выдачи гражданства украинцам
Владимир Путин поручил МВД проанализировать возможность упрощенной выдачи гражданства жителям Украины. Информация появилась на сайте Кремля.
Обновлено в 09:59
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года
Фото: Global Look Press © CHROMORANGE / A. Shalamov Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Из России в Грузию сбежала полковник полиции
Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".
Обновлено в 09:53
Политика
Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»
1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
В России модернизировали ударный вертолет Ми-24
Конструкторское бюро "Миля" и "Роствертол" модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, сообщил после выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле
Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15