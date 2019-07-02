2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. На территории России же наблюдать его не удастся.

Политика Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.

Авто Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью Согласно результатам исследования, меньше всего теряет в цене Toyota RAV4, который после трех лет эксплуатации сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 84,6–92,5%. Второе место в рейтинге занимает Kia Sportage, который сохраняет от 72 до 92% стоимости.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Технологии Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.

Экономика Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Авто «АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.

Происшествия Врачей роддома обвиняют в убийстве новорожденного ради статистики Как сообщается на сайте ведомства, вскоре после появления на свет недоношенного ребенка исполняющая обязанности главного врача Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного, так как считала, что шансов на выживание у 700-граммового малыша практически нет.

Происшествия В Петербурге число отравившихся шавермой достигло 53 человек Число пострадавших от отравления шавермой в Петербурге по данным на 2 июля превысило 50 человек.

Экономика Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Футбол «Арсенал» приобрёл 18-летнего форварда из Бразилии В 2019 году 18-летний футболист выступал за бразильский клуб "Итуано". Он провёл 13 матчей и забил шесть мячей.

Футбол Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Происшествия В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Политика ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.

Политика Путин поручил изучить вопрос упрощенной выдачи гражданства украинцам Владимир Путин поручил МВД проанализировать возможность упрощенной выдачи гражданства жителям Украины. Информация появилась на сайте Кремля.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года Фото: Global Look Press © CHROMORANGE / A. Shalamov Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года.

Происшествия Из России в Грузию сбежала полковник полиции Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".

Политика Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций» 1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.

Армия и оружие В России модернизировали ударный вертолет Ми-24 Конструкторское бюро "Миля" и "Роствертол" модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, сообщил после выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Происшествия Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".