Общество
2 июля состоится полное солнечное затмениеГазета.Ru 03:36
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. На территории России же наблюдать его не удастся.
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Политика
Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»
1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.
Обновлено в 10:52
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Общество
Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом»
Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Кино
Марк Хэмилл рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»
Обновлено в 09:29
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Из России полковник полиции сбежала в Грузию
Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Наука
Новое свойство света обнаружили ученые
Обновлено в 12:20
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Музыка
Пелагея выступит на Дворцовой площади в Петербурге
Обновлено в 02:20
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек
Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР
Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Гаджеты
Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена
Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Hilux
В России стартовал прием заказов на пикап Hilux в новом топовом исполнении Exclusive Black, которое пришло на смену предыдущей топовой версии Exclusive.
Обновлено в 12:10
Здоровье
Наркозависимым с болезнями психики запретят отказываться от наблюдения
Больным наркоманией людям с психологическими расстройствами запретят отказываться от диспансерного наблюдения.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Авто
В Шанхае презентовали электрическую модель Porsche Taycan
Компания Porsche решила за три недели посетить три континента, чтобы презентовать электрическую версию модели Taycan.
Обновлено в 00:38
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Футбол
Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо»
Обновлено в 10:40
Культура
Народный фестиваль «Таврида – АРТ» презентовали в Крыму
Крымский форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» ищет новые форматы работы – во вторник в рамках «Народной смены» там представили первый фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ» и арт-квартал «Таврида Народная».
Обновлено в 12:10
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Кино
В Казани открывается еще один уличный кинотеатр
21 июля в уличном кинотеатре представят мультфильм «Колыбельные мира» и подростковый фильм «Синий беркут и розовый кит», а 28 июля – короткометражный мультик «Первый гром» и волшебную историю «Порядок вещей».
Обновлено в 04:40