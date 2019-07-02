Общество
2 июля состоится полное солнечное затмениеГазета.Ru 03:36
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. На территории России же наблюдать его не удастся.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:49, Вашингтон
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Происшествия
На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег
Обновлено в 07:39
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Общество
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Учения Украины и США в Черном море изменили из-за России
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Общество
Уличенная в нарушениях ИКМО в Петербурге пыталась засудить Горизбирком
По мнению представителей ИКМО «Сампсониевское», Санкт-Петербургская избирательная комиссия не является вышестоящей по отношению к ИКМО, поэтому ее решения не могут содержать требования, обязательные для исполнения муниципальными комиссиями.
Обновлено в 06:21
Футбол
Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч
Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Армия и оружие
Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов
Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Политика
В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира
В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком
Обновлено в 03:41
Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом
Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 27-летнего Панарина с "Рейнджерс" будет рассчитан на семь лет со средней зарплатой за сезон 11,642 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
«Дворец Путина» в Геленджике оказался с браком
Обновлено в 03:02
Политика
Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского
Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек
Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
Интернет
«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
Обновлено в 05:17
Общество
В России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов
Документ, принятый в январе этого года, изменил правила продажи некоторых видов продукции в России.
Обновлено 30 июня в 21:35
Экономика
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду
"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.
Обновлено в 08:44
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43