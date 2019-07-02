Общество

2 июля состоится полное солнечное затмениеГазета.Ru 03:36

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. На территории России же наблюдать его не удастся.
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Смогут ли россияне наблюдать полное затмение Солнца

RT на русском09:23

Откуда можно увидеть солнечное затмение

Газета.Ru07:37

Не поддаться солнечному затмению: 5 дней перемен и случайностей

Tomsk.Ru29 июня в 22:30

Россияне увидят лунное затмение вместо солнечного

РЕН ТВ05:40

Россиянам вместо солнечного затмения предсказали лунное

Национальная служба новостей03:33

Астрономы пообещали жителям западного полушария Земли затмение Солнца

РБКвчера в 19:51

Россиянам пообещали лунное затмение вместо солнечного

Известия06:17
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:49, Вашингтон
Авто

Завод Hyundai в Петербурге в I полугодии увеличил производство на 3%

Обновлено в 05:41
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Общество

Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы

Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков

В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Общество

ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Происшествия

На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег

Обновлено в 07:39
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Общество

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Учения Украины и США в Черном море изменили из-за России

Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Общество

Уличенная в нарушениях ИКМО в Петербурге пыталась засудить Горизбирком

По мнению представителей ИКМО «Сампсониевское», Санкт-Петербургская избирательная комиссия не является вышестоящей по отношению к ИКМО, поэтому ее решения не могут содержать требования, обязательные для исполнения муниципальными комиссиями.
Обновлено в 06:21
Футбол

Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч

Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
Обновлено в 09:18
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Происшествия

Найден жилец VIP-квартиры в российской колонии строгого режима

Обновлено в 09:24
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Армия и оружие

Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов

Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Политика

В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира

В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком

Обновлено в 03:41
Хоккей

Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом

Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 27-летнего Панарина с "Рейнджерс" будет рассчитан на семь лет со средней зарплатой за сезон 11,642 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 13:13
Общество

«Дворец Путина» в Геленджике оказался с браком

Обновлено в 03:02
Политика

Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского

Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек

Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
Интернет

«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»

«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Спорт

Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
Обновлено в 05:17
Общество

В России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов

Документ, принятый в январе этого года, изменил правила продажи некоторых видов продукции в России.
Обновлено 30 июня в 21:35
Экономика

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.
Обновлено в 08:44
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

Обновлено в 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
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