Общество

2 июля состоится полное солнечное затмениеГазета.Ru 03:36

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. На территории России же наблюдать его не удастся.
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Россиянам пообещали лунное затмение вместо солнечного

Известия06:17

Не поддаться солнечному затмению: 5 дней перемен и случайностей

Tomsk.Ru29 июня в 22:30

Учёный рассказал о полном солнечном затмении 2 июля

RT на русском05:00

2 июля состоится полное солнечное затмение

Газета.Ru03:36

Астрономы пообещали жителям западного полушария Земли затмение Солнца

РБКвчера в 19:51

Люберчанам: 2 июля землян ожидает полное солнечное затмение

ИнфоЛюберцы.рф30 июня в 08:05

Россияне увидят лунное затмение вместо солнечного

РЕН ТВ05:40
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Здоровье

Программу диспансеризации расширят в Коми в рамках борьбы с онкологией

В Коми усовершенствуют программу диспансеризации в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Кино

Мотоциклисты проедут от Петербурга до Сахалина в честь 30-летия МЧС

Планируется, что дорога займет 20 дней. За это время участники проедут около 13 тысяч километров и посетят 20 городов.
Обновлено в 06:36
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

«Единая Россия» извинилась за наклейки на гумпомощь для Иркутской области

Обновлено в 05:52
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Общество

Минздрав предложил проверять школьников и студентов на наркотики

Кроме конкретного списка наркотиков, на которых будут проверять школьников и студентов, документ предполагает еще одно важное уточнение.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Употребление рыбы может вызвать инсульт

Обновлено в 01:26
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте

Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Под Оренбургом тигрица напала на пытавшегося украсть тигренка мужчину

В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Возросло число жертв наводнения в Иркутской области

На сегодняшний день в Иркутской области в зоне наводнения находятся 83 населенных пункта, в которых проживало почти 33 тыс. человек, которые были эвакуированы.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Политика

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Здоровье

В Пензе увеличится зарплата сотрудников станции скорой медпомощи

Удалось достигнуть договоренности о поэтапном повышении зарплаты различным категориям персонала областной станции скорой медпомощи.
Обновлено в 03:04
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В центре Москвы найден клад эпохи Николая II

Московские археологи нашли крупный клад времен Николая II в самом центре столицы.
Обновлено в 06:26
Единоборства

Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором главным в своей карьере

Обновлено в 06:03
Общество

Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля

Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Футбол

Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»

Обновлено в 05:39
Наука

Учеными открыто новое свойство света

Обновлено вчера в 23:48
Спорт

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023

Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено вчера в 12:05
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинения

Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Общество

Марат Хуснуллин: Утверждены еще 6 «стартовых» площадок реновации

Глава стройкомплекса заключил, что таким образом, в Адресном перечне на данный момент уже 329 "стартовых" площадок для строительства новых домов, которые дадут программе реновации первые 4,8 млн. кв. м из 15 млн кв. м, включенных в нее.
Обновлено в 06:30
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