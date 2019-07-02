Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмениеРоссийская газета вчера в 01:10
В планетарии отметили, что в 2019 году произойдет еще два затмения Солнца: полное - 2 июля и кольцеобразное - 26 декабря. Также в этом году 17 июля земляне смогут увидеть затмение Луны. Его можно будет наблюдать с территории России.
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