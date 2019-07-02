Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмениеРоссийская газета вчера в 01:10

В планетарии отметили, что в 2019 году произойдет еще два затмения Солнца: полное - 2 июля и кольцеобразное - 26 декабря. Также в этом году 17 июля земляне смогут увидеть затмение Луны. Его можно будет наблюдать с территории России.
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Жители западного полушария Земли наблюдали солнечное затмение

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Трансляция полного солнечного затмения

RT на русскомвчера в 15:22

Откуда можно увидеть солнечное затмение

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Российская газетавчера в 13:58

Люберчанам: 2 июля землян ожидает полное солнечное затмение

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Не поддаться солнечному затмению: 5 дней перемен и случайностей

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