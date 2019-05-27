Футбол
29 мая «Интер» объявит о назначении Конте главным тренеромSport24.ru 04:32
«Интер» на этой неделе объявит о назначении Антонио Конте на пост главного тренера. Конте сменит на этой должности Лучано Спаллетти. Как сообщает Calciomercato, Конте заключит с «Интером» трехлетний контракт — до лета 2022 года, и будет зарабатывать по нему 12 млн евро в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Конте возглавит «Интер» в ближайшие дни. За три года он заработает 36 млн евро
Sports.ruвчера в 22:40
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Политика
В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом
В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.
Обновлено в 04:27
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей
В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье
Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за телеканала "1+1".
Обновлено в 03:52
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Процесс сборки двигателя V8 AMG показали на видео
На видео один из сотрудников завода Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, показал как происходит процесс сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:49
Общество
Милонов предложил давать аттестаты после теста на наркотики
Аттестаты выпускникам российских школ следует выдавать только после сдачи анализа на употребление наркотиков и получения его отрицательного результата.
Обновлено в 01:48
Здоровье
В Кирове обсудили вопросы медицинского добровольчества
Свои намерения по развитию добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья граждан, совместной работе в части профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, повышения медицинской грамотности населения Кировской области, собравшиеся закрепили подписями в соглашениях о сотрудничестве.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Авто
Как выбрать идеальный автомобиль для женщины – советует автоэксперт
Обновлено вчера в 06:49
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
ВСУ обстреляли многоквартирный жилой дом в Горловке
Обновлено в 04:30
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Общество
В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Общество
Росгвардейцам Новосибирска рекомендуют отдыхать только в 14 странах
Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать только в 14 странах мира.
Обновлено в 00:50
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек
Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
Обновлено в 01:18
Футбол
Аллегри: оставляю команду, которая в следующем сезоне выиграет титул
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы команды на победу в чемпионате Италии в следующем сезоне.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Пенсионер застрелил из ружья трех собак в Ленобласти
Жителя Приозерского района Ленобласти задержали за расстрел трех собак. Инцидент произошел в поселке Кутузовское.
Обновлено в 01:49
Политика
Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:24
Культура
Директор брянского департамента культуры приняла участие в обсуждении реализации профильного нацпроекта
Директор регионального департамента культуры Е. Кривцова посетила XXIX заседание Координационного совета по культуре в Новосибирске, где обсуждались реализация нацпроекта «Культура» и развитие библиотечного дела.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой
Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31