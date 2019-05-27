Футбол

29 мая «Интер» объявит о назначении Конте главным тренеромSport24.ru 04:32

«Интер» на этой неделе объявит о назначении Антонио Конте на пост главного тренера. Конте сменит на этой должности Лучано Спаллетти. Как сообщает Calciomercato, Конте заключит с «Интером» трехлетний контракт — до лета 2022 года, и будет зарабатывать по нему 12 млн евро в год.
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Тренером «Интера» станет Конте с зарплатой в €12 млн

Газета.Ruвчера в 21:45

«Интер» в среду может объявить о подписании Конте

Советский спорт03:29

СМИ: 29 мая Конте подпишет трехлетний контракт с «Интером»

Матч ТВ01:57

Антонио Конте в ближайшее время возглавит «Интер»

Вести.Ruвчера в 23:39

29 мая «Интер» объявит о назначении Конте главным тренером

Sport24.ru04:32

Источник: Конте подпишет контракт с «Интером» на следующей неделе

Спорт-Экспрессвчера в 20:01

Конте возглавит «Интер» в ближайшие дни. За три года он заработает 36 млн евро

Sports.ruвчера в 22:40
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Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Рому», с которой добился наибольших успехов. Тренировал петербургский «Зенит», с которым выиграл два чемпионата России.
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