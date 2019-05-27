Футбол

29 мая «Интер» объявит о назначении Конте главным тренеромSport24.ru 04:32

Конте сменит на этой должности Лучано Спаллетти. Как сообщает Calciomercato, Конте заключит с «Интером» трехлетний контракт — до лета 2022 года — и будет зарабатывать по нему 12 млн евро в год. Нерадзурри объявят о назначении 49-летнего специалиста 29 мая, в этот же день тренер подпишет контракт.
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29 мая «Интер» объявит о назначении Конте главным тренером

Sport24.ru04:32

СМИ: 29 мая Конте подпишет трехлетний контракт с «Интером»

Матч ТВ01:57

Конте назначат главным тренером «Интера» на этой неделе

Sport.ru05:29

«Интер» в среду может объявить о подписании Конте

Советский спорт03:29

Тренером «Интера» станет Конте с зарплатой в €12 млн

Газета.Ruвчера в 21:45

Источник: Конте подпишет контракт с «Интером» на следующей неделе

Спорт-Экспрессвчера в 20:01

Конте возглавит «Интер» в ближайшие дни. За три года он заработает 36 млн евро

Sports.ruвчера в 22:40
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
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