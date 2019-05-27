Футбол
29 мая «Интер» объявит о назначении Конте главным тренеромSport24.ru 04:32
Конте сменит на этой должности Лучано Спаллетти. Как сообщает Calciomercato, Конте заключит с «Интером» трехлетний контракт — до лета 2022 года — и будет зарабатывать по нему 12 млн евро в год. Нерадзурри объявят о назначении 49-летнего специалиста 29 мая, в этот же день тренер подпишет контракт.
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Конте возглавит «Интер» в ближайшие дни. За три года он заработает 36 млн евро
Sports.ruвчера в 22:40
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