Футбол
Антонио Конте в ближайшие дни станет главным тренером «Интера»Еженедельник Футбол 04:10
На этой неделе «Интер» сообщит о назначении Антонио Конте новым главным тренером. Объявление может произойти уже в среду, если «черно-синие» успеют расстаться с Лучано Спаллетти к этому времени.
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Конте возглавит «Интер» в ближайшие дни. За три года он заработает 36 млн евро
Sports.ruвчера в 22:40
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
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