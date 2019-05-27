Футбол
29 мая «Интер» объявит о назначении Конте главным тренеромSport24.ru 04:32
Конте сменит на этой должности Лучано Спаллетти. Как сообщает Calciomercato, Конте заключит с «Интером» трехлетний контракт — до лета 2022 года — и будет зарабатывать по нему 12 млн евро в год. Нерадзурри объявят о назначении 49-летнего специалиста 29 мая, в этот же день тренер подпишет контракт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Конте возглавит «Интер» в ближайшие дни. За три года он заработает 36 млн евро
Sports.ruвчера в 22:40
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Наука
В Австралии нашли грибы, выделяющие золото
Австралийские ученые обнаружили микроскопические грибы, которые способны поглощать растворенное золото и откладывать его в виде чистого металла на поверхности мицелия.
Обновлено 25 мая в 14:42
Политика
В Литве на выборах президента победил Гитанас Науседа
26 мая 2019 в Литве состоялись выборы президента По сравнению с первым туром президентских выборов, количество сторонников Науседы увеличилось более чем в два раза, а Шимоните часть потенциальных избирателей потеряла.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн жителей мегаполисов старше четырех лет.
Обновлено в 08:12
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Происшествия
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти
Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева грубо наехала на Риту Дакоту
Неожиданно к разговору подключилась Дакота, высказав мнение, что Алену можно только пожалеть.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Обновлено вчера в 19:09
Авто
Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн
Обновлено в 05:06
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Здоровье
Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Общество
Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников
Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
Футбол
Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку топ-бомбардиров чемпионата
Нападающий футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду впервые с 2006 года не попал в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата.
Обновлено в 07:17
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Силовики избили протестующих местных жителей на станции Шиес
На станции Шиес группа мужчин в форме охранников попробовала вытеснить протестующих с площадки строительства, чтобы туда могли заехать КАМАЗы со стройматериалами, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Москве полиция задержала людей, протестующих против точечной застройки в рамках программы реновации
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Противолодочные самолеты Ил-38Н заступили на дежурство в Арктике
Противолодочные самолеты Ил-38Н «Новелла» Тихоокеанского и Северного флотов заступили на ежедневное патрулирование Северного морского пути.
Обновлено вчера в 16:00
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
Обновлено в 08:15