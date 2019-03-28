Футбол

29 и 30 марта мини-футбольное «Динамо Самара» примет дома «Ухту»КП - Самара 02:29

Динамо — Локомотив
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Арена Химки»
«Динамо Самара» в рамках 16 тура чемпионата России по мини-футболу примет клуб «Ухта».
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«Динамо» vs «Локомотив»: прогноз на матч РФПЛ 30 марта

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Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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