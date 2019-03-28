Футбол

29 и 30 марта мини-футбольное «Динамо Самара» примет дома «Ухту»КП - Самара 02:29

Динамо — Локомотив
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Арена Химки»
«Динамо Самара» в рамках 16 тура чемпионата России по мини-футболу примет клуб «Ухта».
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