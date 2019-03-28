Футбол
29 и 30 марта мини-футбольное «Динамо Самара» примет дома «Ухту»КП - Самара 02:29
«Динамо Самара» в рамках 16 тура чемпионата России по мини-футболу примет клуб «Ухта».
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«Динамо» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата России 30 марта 2019 года
LiveSport.ruвчера в 19:00
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