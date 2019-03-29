Футбол
Молодежка «Арсенала» обыграла сверстников из «Крыльев Советов»MySLO.ru 07:09
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Молодежка «Арсенала» обыграла сверстников из «Крыльев Советов» Фото ПФК «Арсенал». Команда Вадима Гаранина одержала победу незадолго до финального свистка и улучшила турнирное положение. Со счетом 0:1 закончилась игра дублей «Арсенала» и «Крыльев Советов» в Самаре — защитник самарцев забил автогол.
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