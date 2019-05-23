Общество
27 мая в столице начнут сдавать Единый государственный экзаменОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 13:12
В понедельник, 27 мая, в Москве начинается экзаменационный период. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил Сергей Собянин. Будут работать более 330 пунктов проведения экзаменов, оснащенных камерами видеонаблюдения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
27 мая в столице начнут сдавать Единый государственный экзамен
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:12
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Авто
Бесключевой доступ: главные уязвимости системы
Каждый автопроизводитель называет систему бесключевого доступа по-своему: Audi – Advanced Key, Toyota – Smart Entry, Kia – Smart Key, на автомобилях Mercedes-Benz это KeyLess-Go.Система умеет не только отличать своих от чужих, но и открывать двери, запоминать настройки сидений и еще много чего.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы
Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Хоккей
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:03
Финансы
Назван основной риск для курса рубля
В прошлый четверг на рубль, как и на большинство других рисковых активов, давило продолжение эскалации в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Белым медвежатам из новосибирского зоопарка выбрали имена
Два детёныша белых медведей Кая и Герды из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило получили свои имена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Бывший командующий армией ДНР объяснил отступление из Славянска
Ополчению самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) весной и в начале лета 2014 года остро не хватало боеприпасов.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Партия Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца лидирует на выборах в Европарламент в стране.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Пилот «Формулы‐1» чуть не сбил двух человек во время гонки
Мексиканский пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес с трудом сумел избежать столкновения с двумя сотрудниками трассы в Монако, обслуживающими гонку.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
«Азбука вкуса» накормит водителей
Сеть начала поставлять еду на автозаправки О том, что "Азбука вкуса" договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell, "Ъ" сообщил представитель сети Андрей Голубков.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Морской трибунал ООН встал на сторону Украины
Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу вынес решение по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе, сообщает ТАСС.
Обновлено 25 мая в 11:26
Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
Специалисты установили, что наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Камчатке, Чукотке и в Якутии.
Обновлено вчера в 17:36
Общество
Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать в 14 странах
Распоряжение о перечне из 14 государств, рекомендованных для выезда на отдых сотрудникам новосибирского управления Росгвардии, не является запретительным для остальных стран и направлено на безопасность сотрудников, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Новосибирской области.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу
В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей
Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Королевская семья оградит Меган Маркл от встречи с Трампом
Ранее News.ru писал о том, что Маркл нарушила королевский протокол, приняв участие в подготовке телешоу.
Обновлено вчера в 03:44
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Армия и оружие
США перекрасили F-16 под российский Су-57
ВВС США продемонстрировали видео полета американского F-16, имитирующего окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 12:05