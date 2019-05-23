Общество

27 мая в столице начнут сдавать Единый государственный экзаменОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 13:12

В понедельник, 27 мая, в Москве начинается экзаменационный период. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил Сергей Собянин. Будут работать более 330 пунктов проведения экзаменов, оснащенных камерами видеонаблюдения.
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В республике начинают сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Новости Горного Алтаявчера в 21:56

Около 90 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ в основной период в Москве

ТАССвчера в 17:17

Саранским выпускникам напомнили график сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Info-RMвчера в 14:26

27 мая в столице начнут сдавать Единый государственный экзамен

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:12
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Авто

Бесключевой доступ: главные уязвимости системы

Каждый автопроизводитель называет систему бесключевого доступа по-своему: Audi – Advanced Key, Toyota – Smart Entry, Kia – Smart Key, на автомобилях Mercedes-Benz это KeyLess-Go.Система умеет не только отличать своих от чужих, но и открывать двери, запоминать настройки сидений и еще много чего.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы

Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Хоккей

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

Обновлено вчера в 17:03
Финансы

Назван основной риск для курса рубля

В прошлый четверг на рубль, как и на большинство других рисковых активов, давило продолжение эскалации в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Общество

Белым медвежатам из новосибирского зоопарка выбрали имена

Два детёныша белых медведей Кая и Герды из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило получили свои имена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

Бывший командующий армией ДНР объяснил отступление из Славянска

Ополчению самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) весной и в начале лета 2014 года остро не хватало боеприпасов.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Партия Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца лидирует на выборах в Европарламент в стране.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Пилот «Формулы‐1» чуть не сбил двух человек во время гонки

Мексиканский пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес с трудом сумел избежать столкновения с двумя сотрудниками трассы в Монако, обслуживающими гонку.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика

«Азбука вкуса» накормит водителей

Сеть начала поставлять еду на автозаправки О том, что "Азбука вкуса" договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell, "Ъ" сообщил представитель сети Андрей Голубков.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Морской трибунал ООН встал на сторону Украины

Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу вынес решение по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе, сообщает ТАСС.
Обновлено 25 мая в 11:26
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

Специалисты установили, что наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Камчатке, Чукотке и в Якутии.
Обновлено вчера в 17:36
Общество

Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать в 14 странах

Распоряжение о перечне из 14 государств, рекомендованных для выезда на отдых сотрудникам новосибирского управления Росгвардии, не является запретительным для остальных стран и направлено на безопасность сотрудников, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Новосибирской области.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу

В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме

По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Королевская семья оградит Меган Маркл от встречи с Трампом

Ранее News.ru писал о том, что Маркл нарушила королевский протокол, приняв участие в подготовке телешоу.
Обновлено вчера в 03:44
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Армия и оружие

США перекрасили F-16 под российский Су-57

ВВС США продемонстрировали видео полета американского F-16, имитирующего окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 12:05
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