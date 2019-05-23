Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭТАСС вчера в 17:02

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года. В этот день 52 тыс. из них будут сдавать ЕГЭ по литературе и более 22 тыс. - по географии, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Рособрнадзора.
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В России стартует основной период ЕГЭ-2019

РИА Новости00:42

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

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Саранским выпускникам напомнили график сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Info-RMвчера в 14:26

В России начинается основная волна единых государственных экзаменов

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ТАССвчера в 17:17

В России начался основной этап ЕГЭ

Газета.Ruвчера в 23:51

«Спокойствие, только спокойствие»: в России начинается ЕГЭ

Vologda-poisk.ru24 мая в 07:56
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
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Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
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В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

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Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты

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При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Экономика

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Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Общество

Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах

Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Культура

В новой серии «Простоквашино» Шарик загипнотизирует Печкина

В предновогоднем выпуске герои проекта шутили про пенсионную реформу. Также в предыдущих сериях Шарик пытался стать видеоблогером.
Обновлено в 01:59
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Политика

Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:12
Религия

УГМК и РМК сделали совместное заявление по храму в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Экономика

Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
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Экономика

«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники

Интернет-ретейлер "Юлмарт" был основан в 2008 году в Петербурге и по итогам 2013 года стал лидером российского рынка онлайн-торговли с выручкой 21,8 млрд руб. Но в 2016 году на фоне корпоративного конфликта компания начала терять позиции и после первого полугодия 2016-го уступила лидерство Wildberries.
Обновлено в 01:31
Культура

Сергей Безруков: «Сейчас стало модным говорить плохо о России»

Пытаюсь говорить о душе, о любви, о более высоком, - сказал Сергей Безруков.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Сибирских школьников выписали после отравления крысиным ядом

Новосибирских школьников, которых госпитализировали с отравлением крысиным ядом, выписали из больницы.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Настя Каменских хочет деток – Андрей Данилко

Данилко признался, что незадолго до свадьбы Каменских признавалась, что хочет уже стать мамой.
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Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Футбол

Дзюба восхитился посещаемостью матчей «Зенита»

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Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Захарова ответила на новую угрозу Киева из-за украинских моряков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах Киева потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, передает "Российский Диалог" со ссылкой "РБК".
Обновлено вчера в 08:22
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Кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером продаж

Кроссовер Hyundai ix35 нового поколения, разойдясь тиражом в более чем 11 тысяч экземпляров, вновь стал бестселлером бренда и самым популярным SUV в Китае.
Обновлено вчера в 21:51
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Сборная России завоевала бронзовые медали на ЧМ-2019

Обновлено в 00:45
Происшествия

Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако

Обновлено вчера в 13:06
Футбол

Форвард ЦСКА попрощался с Москвой

Обновлено в 01:17
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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Политика

В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено вчера в 01:37
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