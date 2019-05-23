Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭТАСС вчера в 17:02
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года. В этот день 52 тыс. из них будут сдавать ЕГЭ по литературе и более 22 тыс. - по географии, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Рособрнадзора.
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Экономика
Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве
На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.
Обновлено в 01:41
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Музыка
Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты
Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»
Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Культура
В новой серии «Простоквашино» Шарик загипнотизирует Печкина
В предновогоднем выпуске герои проекта шутили про пенсионную реформу. Также в предыдущих сериях Шарик пытался стать видеоблогером.
Обновлено в 01:59
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено вчера в 01:30
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:12
Экономика
Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний
Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Интернет-ретейлер "Юлмарт" был основан в 2008 году в Петербурге и по итогам 2013 года стал лидером российского рынка онлайн-торговли с выручкой 21,8 млрд руб. Но в 2016 году на фоне корпоративного конфликта компания начала терять позиции и после первого полугодия 2016-го уступила лидерство Wildberries.
Обновлено в 01:31
Культура
Сергей Безруков: «Сейчас стало модным говорить плохо о России»
Пытаюсь говорить о душе, о любви, о более высоком, - сказал Сергей Безруков.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Сибирских школьников выписали после отравления крысиным ядом
Новосибирских школьников, которых госпитализировали с отравлением крысиным ядом, выписали из больницы.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Настя Каменских хочет деток – Андрей Данилко
Данилко признался, что незадолго до свадьбы Каменских признавалась, что хочет уже стать мамой.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Футбол
Дзюба восхитился посещаемостью матчей «Зенита»
Обновлено в 01:45
Политика
Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Захарова ответила на новую угрозу Киева из-за украинских моряков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах Киева потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, передает "Российский Диалог" со ссылкой "РБК".
Обновлено вчера в 08:22
Авто
Кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером продаж
Кроссовер Hyundai ix35 нового поколения, разойдясь тиражом в более чем 11 тысяч экземпляров, вновь стал бестселлером бренда и самым популярным SUV в Китае.
Обновлено вчера в 21:51
Хоккей
Сборная России завоевала бронзовые медали на ЧМ-2019
Обновлено в 00:45
Происшествия
Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
Обновлено вчера в 13:06
Футбол
Форвард ЦСКА попрощался с Москвой
Обновлено в 01:17
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы
Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено вчера в 01:37