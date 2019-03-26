Происшествия
27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру АбызовуВести.Ru вчера в 23:19
Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Его обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере, напоминает телеканал "Россия 24".
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