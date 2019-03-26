27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру АбызовуВести.Ru вчера в 23:19

с чего всё началось

Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Его обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере, напоминает телеканал "Россия 24".

Политика «Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.

Футбол Дания отыгралась в матче со Швейцарией, уступая 0:3 к 84-й минуте На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.

Политика МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину» "Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Политика Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет В январе текущего года президент Украины заявлял о намерении обеспечить энергетическую независимость страны в ближайшие пять лет.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш Если купленный фарш оказался несвежим, имеет несвойственный мясному запах, эксперты Роскачества категорически не рекомендуют его готовить, поскольку при тепловой обработке погибает 99 процентов микроорганизмов.

Политика Савченко выступила с обращением к украинцам Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.

Армия и оружие Израиль нанес удары по сектору Газа Ранее сообщалось о запуске 30 ракет из сектора Газа по Израилю Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с использованием авиации и наземных сил, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Здоровье В Башкирии заражены гепатитом С почти 20 тысяч человек В Башкирии на учете с хроническим вирусом гепатита C состоит 19938 человек, среди которых 229 - дети.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Энергетика Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.

Авто Названы самые популярные новые седаны в России Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авто Началось производство Toyota Supra нового поколения Сегодня стало известно, что в Австрии произвели первый экземпляр обновленной модели спорткара Toyota GR Supra.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Политика Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом» Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.

Кино Мэйси Уильямс грубо выругалась по поводу «Новых мутантов» Исполнительница одной из ключевых ролей в основанном на комиксах Marvel фантастическом фильме "Новые мутанты" Мэйси Уильямс в весьма непечатных выражениях высказалась по поводу возможного прокатного графика.

Общество Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.