26 мая «Зенит» проведет чемпионский парадСпорт-Экспресс 08:52

"Зенит" проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад, сообщает официальный сайт клуба. Торжественное мероприятие пройдет 26 мая. В рамках первой части чемпионского парада зенитовцы пройдут на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

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Футбол «Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".

Кино Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов» Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.

Происшествия Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция "Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция... на территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении.

Происшествия На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что Гарик Харламов ревнует ее к визажисту Интересно, что в своем поздравлении актриса призналась, что именно к ней переодически Асмус ревнует муж.

Общество Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны» Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».

Хоккей Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.

Кино Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».

Политика Мэй раскроет детали «новой сделки» по брекситу Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник, 21 мая, раскроет детали новой сделки с ЕС, которую она предлагает британским депутатам в связи с брекситом.

Политика Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.

Шоу-бизнес Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.

Авто В продаже появились новые ЗИЛ-133 В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.

Футбол Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса» Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во вторник в Милане встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи.

Кино Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.

Наука Ученые раскрыли тайну происхождения бермудских островов Не первое десятилетие ученые опровергают существование таинственной зоны, называемой Бермудским треугольником.

Хоккей Латвия завершила выступление на ЧМ уверенной победой над Норвегией Сборная Латвии уверенно обыграла команду Норвегии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.