Футбол

26 мая «Зенит» проведет чемпионский парадСпорт-Экспресс 08:52

"Зенит" проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад, сообщает официальный сайт клуба. Торжественное мероприятие пройдет 26 мая. В рамках первой части чемпионского парада зенитовцы пройдут на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
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«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге

Gazeta.SPb11:27

«Зенит» и болельщики пройдут на теплоходах по рекам и каналам во время чемпионского парада 26 мая

Sports.ru09:16

«Зенит» 26 мая проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад

АБН09:21

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге 26 мая

Матч ТВ09:14

«Зенит» опубликовал маршрут чемпионского парада 26 мая

Спорт-Экспресс09:09

В День города «Зенит» проведет чемпионский парад

Петербургский дневник13:55

«Зенит» проведет в Петербурге чемпионский парад

Piter.tv09:15
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Футбол

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"Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция... на территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении.
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Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
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Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
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Гвардиола встретился со спортивным директором «Ювентуса»

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Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Напомним, ныне действующий министр ВВС США Хезер Уилсон, занимавшая пост с мая 2017 года, намерена уйти в отставку с 31 мая 2019 года.
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