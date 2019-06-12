26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в МосквеГазета.Ru 11:30

Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня. С 26-летней Лилией Новиковой, известной в кругах любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, произошел несчастный случай за четыре дня до ее дня рождения.

с чего всё началось

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