Общество
25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планетыВести.Ru вчера в 22:04
В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов. Такая информация появилась в опубликованном исследовании Quacquarelli Symonds (QS).
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Культура
Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии
В интервью РИА Новости замдиректора Русского музея Евгения Петрова рассказала о том, почему в Саудовской Аравии так любят русский авангард и почему в Россию стоит привести современное саудовское искусство: – Русский музей возил в Эр-Рияд небольшую выставку русских художников-авангардистов.
Обновлено в 03:55
Политика
Против Порошенко возбудили новое уголовное дело
Речь идет о незаконном назначении Порошенко кабинета министров Украины в 2016 году "Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и [спикера Рады Андрея] Парубия", - заявил Портнов.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Наука
Найдены останки гиен, живших в Арктике полтора миллиона лет назад
Исследователями обнаружены останки древних гиен, живших в Арктике примерно 1,5 млн лет назад, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие
Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому
13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Политика
Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн
Обновлено в 00:21
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.
Обновлено в 03:47
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Путешествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Совбез РФ предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
"Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения", - отметил он.
Обновлено в 03:32
Политика
Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом
С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области.
Обновлено в 03:35
Наука
Появление подвижных бровей грусти у собак объяснили одомашниваем
Именно в процессе эволюции собаки обзавелись особой мышцей для эмоционального воздействия на человека и научились манипулировать людьми.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Общество
В России запретили еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Ресторан Матильды Шнуровой оказался в списке лучших в мире
Бизнес-леди уже поблагодарила за это бывшего мужа Ресторан "Кококо", владелицей которого является бывшая супруга лидера группировки "Ленинград" Матильда Шнурова, попал в список лучших ресторанов мира.
Обновлено в 02:51
Экономика
Перенос столицы Индонезии из Джакарты начнется в 2021 году
Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году.
Обновлено в 03:00
Авто
В семействе BMW восьмой серии появилось Gran Coupe
Gran Coupe оказалось всего на 70 кг тяжелее обычного купе.
Обновлено в 02:04
Футбол
Мишель Платини освобожден из-под стражи после допроса
Бывший президент УЕФА и легенда мирового футбола Мишель Платини был освобожден из-под стражи после допроса о возможных махинациях при голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира - 2022.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон
Пресс-служба "Ростова" презентовала новую форму на следующий сезон.
Обновлено в 03:04
Политика
Академики РАН составили «письмо 30»
С открытым письмом к президенту обратились 30 академиков РАН.
Обновлено в 03:36